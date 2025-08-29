Hockey Asia Cup 2025: भारत ने चीन को 4-3 से हराया, सरपंच साहब हरमनप्रीत ने दागे हैट्रिक गोल

Hockey Asia Cup 2025 India vs China: राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के पूल ए के रोमांचक मुकाबले में भारत ने चीन को 4-3 से हरा दिया है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक चूकने के बावजूद हैट्रिक बनाई और जुगराज सिंह ने एक गोल दागकर भारत को जीत दिलाई. चीन ने भारत को हर कदम पर दबाव बनाया. पहले 1-0 की शुरुआती बढ़त बनाई और फिर 3-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. दोनों टीमों का एक-एक गोल रद्द भी हुआ. मेजबान भारत के लिए यह एक बेहतरीन शुरुआत है, जिसका लक्ष्य एशिया कप जीतकर एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफिकेशन हासिल करना होगा. भारत अपने चौथे एशिया कप खिताब के लिए भी प्रयास कर रहा है.

29 अगस्त, जिसे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती है, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में तीन स्वर्ण पदक जीते थे और आज भी इस खेल के सबसे महान खिलाड़ी माने जाते हैं - हॉकी के जादूगर, जिनके पास मंत्रमुग्ध करने वाले कौशल थे और जो मैदान पर बर्फ की तरह ठंडे साहस का प्रदर्शन करते थे.

पुरुष एशिया कप एशियाई हॉकी के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक रहा है, जहां गत चैंपियन दक्षिण कोरिया पांच खिताबों के साथ सबसे सफल टीम है, जबकि भारत तीन खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है. पिछले संस्करण में, भारत तीसरे स्थान पर रहा था क्योंकि उसने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच ड्रॉ खेला था, जो बेहतर गोल अंतर के कारण आगे निकल गया था.