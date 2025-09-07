विज्ञापन
Hockey Asia Cup 2025: 60 मिनट के शौर्य की दास्तान, एक मिनट भी सिर नहीं उठा पाया ड्रैगन

Hockey Asia Cup 2025: ड्रैगन की हॉकी में औकात दिखाने का कि होंगे तुम आर्थिक मंच पर दुनिया के दादा, लेकिन हॉकी की इस पट्टी पर कहीं भी नहीं हो

Hockey Asia Cup 2025: 60 मिनट के शौर्य की दास्तान, एक मिनट भी सिर नहीं उठा पाया ड्रैगन
Hockey Asia Cup 2025:
  • बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के हॉकी स्टेडियम में भारत ने एशिया हॉकी कप में चीन को 7-0 शून्य से करारी हार दी
  • भारत ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाया और चौथे मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने पहला गोल किया
  • दिलप्रीत और मनदीप सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया
Hockey Asia Cup 2025 : एशिया हॉकी कप में शनिवार का दिन! राजगीर में बिहार स्पोर्टस युनविर्सिटी का हॉकी स्टेडियम, टीम इंडिया के धुरंधरों के लिए यह दिन किसी युद्ध से कम नहीं था! रिश्ते आज भले ही चीन के साथ अलग डिग्री पर क्यों न घूम रहे हों, लेकिन हॉकी धुरंधर भी चर्चा आज भी गलवान की करते हैं, तो उनका भी खून खौल उठता है, कुछ महीने पहले पड़ोसी पाकिस्तान के साथ छिड़े अघोषित युद्ध में चीन के रवैये की करते हैं, तो भी इनकी आंखों में अंगारे दहकने लगते हैं. और शनिवार को अंपायर की सीटी बजने से पहले ये तमाम बातें भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के ज़हन में कौंध रही थीं, तो मुकाबले ने अलग ही 'युद्ध' का रूप ले लिया. सीनों में तूफान  पल रहा था. ड्रैगन की हॉकी में औकात दिखाने का कि होंगे तुम आर्थिक मंच पर दुनिया के दादा, लेकिन हॉकी की इस पट्टी पर कहीं भी नहीं हो. और 60 मिनट में चीनी भारतीयों के आस-पास भी नहीं दिखे. भारत ने एक बाद एक प्रहार करते हुए चीन को धुआं-धुआं कर दिया.

खेल शुरू: भारत मस्त, ड्रैगन पस्त !

चीन को ऐसा ही आईना दिखाने के साथ ही रैफरी की सीटी बजते ही भारत देखते ही देखते ड्रैगन के पाले में तब घुस गया, जब चीनियों की ढंग से आंखें भी नहीं खुल सकी थीं. ड्रैगन इनसाइड  सर्किल में गेंद को ढूंढते ही रहे कि शिलानंद लाकरा ने सिर्फ चौथे ही मिनट में गोल दागकर भारत को 1- 0 से आगे कर दिया. शुरुआती मिनटों में 'पंच' खाने के बाद चीनी खिलाड़ियों के ज़हन की बत्ती फिर से ग्रीन भी नहीं हुई थी कि इस बार दिलप्रीत ने सातवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 2-0  से आगे करते हुए ड्रैगन पर प्रचंड प्रहार करते हुए कहीं दूर उड़ाकर दे मारा. भारत पहले क्वार्टर की समाप्ति बाद 2-0 की बढ़त से बड़ा मनौवैज्ञानिक वार कर चुका था.

इंटरवेल में ही दिख गया द एंड!

पहले क्वार्टर के वार का असर  साफ-साफ दिख रहा था. पंद्रह मिनट में ही ड्रैगन के चेहरों ने मानो कहानी लिखना शुरू कर दिया था, जिस पर दूसरा क्वार्टर शुरू होने के तीन मिनट बाद ही  मनदीप सिंह ने 18वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर इस कहानी के रंग को और गाढ़ा कर दिया. यहां से चीनियों ने समय-समय पर 'भारतीय अंदरूनी सीमा (पेनल्टी एरिया)' में घुसने की कई बार कोशिश की, लेकिन भारतीय योद्धाओं के बेहतरीन डिफेंस को ड्रैगन भेदने में नाकाम हो गए. और तीन मिनट बाद रैफरी ने मध्यांतर की सीटी बजाई, तो स्टेडियम में जमा हजारों फैंस को इंटरवेल में ही  साफ हो गया कि 'फिल्म' का एंड क्या होगा. देखना यही बाकी था कि भारत कितने 'पंच' जड़ता है

तीसरा  क्वार्टर: इन 3 मिनट ने उखाड़ दीं ड्रैगन की सांसे

इस युद्ध रूपी फिल्म का 'द एंड'साफ था. साफ था कि ऊंट  किस करवट बैठेगा, लेकिन ड्रैगन की सांसे इस क्वार्टर के तीन मिनट में ही उखड़ जाएंगी, उसकी उम्मीद कम ही थी. तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत दो बार चीन के डी में गेंद लेकर घुसा, लेकिन शॉट निशाने पर नहीं लगे. चीनियों के खेल में कोई सुधार नहीं, कोई जूझने का माद्दा नहीं. भारत के हमले पर हमले, और 37वें मिनट से 39वें मिनट के बीच भारत ने दो और गोल दागते हुए ड्रैगन की सांसें उखाड़ दीं.  तीसरे क्वार्टर की समाप्ति पर स्कोर 5-0 हो चुका था, ड्रैगन आईसीयू में पहुंच चुका था.

चौथा क्वार्टर: 5 मिनट में ड्रैगन धुआं-धुआं 

आखिरी 15 मिनट. ड्रैगन का कुछ नहीं होना था. यहां से यही गिनना था कि भारतीय कितनी और 'मिसाइल' दागते हैं. आंखों में वहीं अंगारे, वही तूफान. सीटी बजी,तो फिर दे दनादन हमले और 46वें से 50वें मिनट के बीच भारत दो और गोल दागते हुए भारतीय धुरंधरों ने ड्रैगन की परीणिति लिख दी. 

खेल के 46वें मिनट में सुखजीत ने गेंद पर बेहतरीन कंट्रोल दिखाया. वह चीनी डिफेंस को भेदते हुए आगे बढ़े, अभिषेक ने मदद का हाथ बढ़ाया. चीनी गोलची के लिए हालात दो बनाम एक थे. गोलची असहाय पड़ गए. सुखजीत ने  गेंद अभिषेक की तरफ धकेली, जिन्होंने सहजता से गेंद को नेट में डालते हुए स्कोर 6-0 कर दिया, लेकिन फिनिशिंग टच अभी बाकी था. और यह चार मिनट बाद ही अभिषेक की स्टिक से निकला.

50वां मिनट और ड्रैगन का काम तमाम:

चीन के अंदरुनी सर्किल में इस बार पास अभिषेक को शिलानंद से मिला. दबाव में होने के बाद अभिषेक ने खुद शांत और स्थिर रखते हुए जगह बनाई. और खासी दूर से गेंद पर हिट किया. चीनी गोलची गेंद को छू भी नहीं सके. भारत 7-0 से आगे था. यहां से चीनियों ने कोशिशें तो बहुत कीं, लेकिन होना कुछ भी नहीं था. और हुआ भी नहीं. भारतीयों ने शौर्य की गाथा लिखते हुए ड्रैगन को आईना दिखाते हुए उसे 7-0 से मटियामेट कर दिया.

