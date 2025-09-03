Hockey Asia Cup 2025: भारतीय हॉकी टीम में 18 'विराट कोहली'

Hockey Asia Cup 2025: राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का जलवा बरकरार है. टीम टूर्नामेंट को जीतकर न सिर्फ वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर सकती है, बल्कि पिछले कई महीने से चल रहे खराब फार्म से उबडरकर अपना मनोबल भी बढ़ा सकती है. इन सबके बीच टीम के मानसिक प्रशिक्षण कोच पैडी अपटन का एक बयान ज़बरदस्त वायरल हो रहा है पेरिस ओलंपिक से पहले हॉकी टीम को आलप्स की ऊंची पहाड़ियों में ले जाकर मेन्टल ट्रेनिंग दिलवाने और टीम को लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल हासिल करवाने में अपटन का रोल खूब सराहा गया. अपटन भारतीय क्रिकेट टीम की 2011 वर्ल्ड कप की जीत में भी अहम रोल अदा कर चुके हैं. पैडी अपटन को एक बार फिर वापस लाया गया है और टीम अब 2026 विश्व कप की तैयारी शुरू कर रही है.

हॉकी टीम में 18 विराट कोहली

अपटन ने खिलाड़ियों के डेडिकेशन और फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा कि वे एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम से भी आगे हैं और केवल विराट कोहली ही इन हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की बराबरी कर सकते हैं.

अपटन ने कहा, "यदि मैं इस टीम की नींद, खाने और प्रशिक्षण की समर्पण की तुलना अपने क्रिकेट के समय से करता हूं, तो ये लड़के पांच लीग आगे हैं. विराट अपने फिटनेस और समर्पण के स्तर में अद्वितीय हैं, लेकिन यहां हर खिलाड़ी उनके जितना ही अच्छा है, शारीरिकता के इस स्तर पर, यह 18 या 20 विराट कोहली की टीम है"

एशिया कप में अगला चैलेंज

भारत का अगला मैच एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण में दक्षिण कोरिया से है।. ग्रुप स्टेज में भारत में चीन और जापान को हरा तो दिया लेकिन उन्हें हराने में टीम को अच्छी मशक्कत करनी पड़ी और कई सारी कमजोरियां भी उभर कर सामने आईं. आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराया. डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण कोरिया से भारत की चुनौती आसान नहीं होने वाली. लेकिन राजगीर के हॉकी फैन्स और घरेलू पिच का फायदा हॉकी टीम इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है. सुपर 4 के इस मैच को लेकर बेताबी चरम पर नज़र आ रही है.