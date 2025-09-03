Asia Cup Hockey 2025: डिफेंडिंग चैंपियन द.कोरिया को भारत ने बराबरी पर रोका, अब मलेशिया से टक्कर

Asia Cup Hockey 2025: बिहार के राजगीर के खूबसूरत स्टेडियम में 3 बार की चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम और 5 बार की डिफेंडिंग चैंपियन द.कोरिया के बीच कांटे की टक्कर रही. भारत और कोरिया के बीच हीरो मेन्स एशिया कप में खेले गए रोमांचक मैच में कोई टीम दूसरे को चित नहीं कर सकीं. मैच की शुरुआत बारिश के कारण थोड़ी देरी से हुई. लेकिन भारतीय टीम ने गीली पिच पर पॉज़िटिव शुरुआत की और कई सर्कल एंट्री और अटैक किए। हार्दिक सिंह ने 8वें मिनट में एक शानदार सोलो रन के साथ भारत बढ़त दिला दी. लेकिन द. कोरिया ने तेज़ी से दो गोल किए और बढ़त बना ली.

चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम का कमबैक

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला रहा. भारत ने लगातार अटैक किए लेकिन द. कोरिया की मज़बूत डिफेंस भारतीय कोशिशों को नाकाम करती रही. तीसरे क्वार्टर में भी द. कोरिया ने बढ़त को बनाए रखा.

हार्दिक, मंदीप ने किए गोल

ग्रुप के मैचों में चीन, जापान और कज़ाकिस्तान को हरानेवाली भारतीय टीम ने द. कोरिया के ख़िलाफ मैच को 2-2 की बराबरी पर मैच समाप्त किया। भारत की ओर से सुपर टैलेंटेड प्लेमेकर हार्दिक सिंह और गोल मशीन मनदीप सिंह ने गोल किए. जबकि, द. कोरिया की ओर से जिहुन यांग और ह्योनहोंग किम ने मेज़बान टीम के खिलाफ सफलता हासिल की। भारत ने आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिंह के गोल की बदौलत स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। मैच 2-2 की बराबरी पर ही ख़त्म हुआ और इन दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटने पड़े.

अब मलेशिया से टक्कर

अब भारत का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा, जो 4 सितंबर को शाम 7:30 बजे IST पर होगा. टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैचों में:

- जापान ने चीनी ताइपे को 2-0 से हराया

- मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया

मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.