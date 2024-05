विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? इस साल क्या है थीम, जानिए रेड क्रिसेंट आंदोलन का इतिहास और महत्व

दुनिया भर के लोग हर साल 8 मई को साथ मिलकर विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाते हैं. यह खास दिन अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के अहम विचारों की सराहना करने के लिए दुनिया में भर का कार्यक्रम बन गया है. हम इस दिन का उपयोग हेनरी डुनेंट को याद करने के लिए करते हैं. उन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की शुरुआत की. वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे.

हर साल, इस विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की एक खास थीम होती है. इस दिन हर किसी को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2024 की थीम है " “I give with joy, and the joy I give is a reward. यानी मैं खुशी के साथ देता हूं, और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है." इस थीम में मानवीय कामों में लगे रहने और रेड क्रॉस के मिशन का समर्थन करने से आने वाले खुशियों और पुरस्कार पर फोकस डाला गया है.

रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के मानवीय मूल्य

यह खास दिन लोगों को उदारता, सहानुभूति और निस्वार्थता की भावना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है. रेड क्रॉस के मानवीय प्रयासों के केंद्र में यह लक्ष्य है. यह खास अवसर रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के बेहद मानवीय मूल्यों और गतिविधियों को सामने लाने के लिए काम करता है. रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों और बाकी संकटों से प्रभावित लोगों को राहत और मदद पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.

विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 का इतिहास क्या है

विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं से हुई है. उस दौरान रेड क्रॉस ने शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. 1934 में टोक्यो में 15वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संघर्षों के दौरान घायल सैनिकों की सुरक्षा के सिद्धांतों को सामने रखा गया था.

हालांकि, इसे 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था. इस प्रस्ताव के कारण रेड क्रॉस स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के समर्पण और साहस को पहचानने के लिए 8 मई को हेनरी डुनेंट की जयंती का वार्षिक उत्सव मनाया गया था. तब से इस दिन को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है.

