चायपत्ती के साथ ये 4 चीजें मिलाकर बना लें मच्छर भगाने की रामबाण दवा, जलाते ही घर में लग जाएगा मच्छरों का ढेर

Natural Mosquito Repellent: शाम होने के साथ-साथ घरों में मच्छरों का आतंक भी बढ़ने लगता है. इसके अलावा अगर आपके घर में कई सारे पौधे भी लगे हो तो मच्छरों का जमावड़ा हो जाता है. इससे डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इनको घर से भगाने के लिए लोग अक्सर केमिकल वाले मॉस्किटो कॉइल और लिक्विड रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका असर उतना प्रभावी नहीं होता है. इसके अलावा इससे निकलने वाला धुआं सेहत के लिए काफी हानिकारक भी माना जाता है. इसी कड़ी में कंटेंट क्रिएटर अंजू गुंबर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर मच्छरों को भगाने की एक नेचुरल दवा या कहें देसी नुस्खा बताया है. इसको आप घर की रसोई में रखी कुछ मामुली चीजों का इस्तेमाल कर बना सकते हैं. इस रामबाण दवा के उपयोग से घर में मच्छरों का खात्मा हो जाएगा.

इन चीजों से बनेगी मच्छरों को भगाने की दवा

कांच का जार, ढक्कन के साथ

रूई

लौंग

दालचीनी

चाय पत्ती

पानी

सरसों का तेल

मच्छरों को भगाने के लिए ये दवा बनान बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको एक कांच का जार लेना और इसमें डेढ़ चम्मच चायपत्ती के साथ दालचीनी, लौंग, पानी और तेल डालना है. ये मिश्रण तैयार होने के बाद, आपको जार के ढक्कन में एक छेद करके रूई की एक लंबी बत्ती फिट करनी है. इस बत्ती का एक एंड जार में डूबा होना चाहिए और ऊपरी हिस्सा जलने के लिए बाहर होना चाहिए. अब इसको कैंडल या दीपक की तरह जलाकर घर में रख दें. इससे घर में मच्छरों का ढेर लग जाएगा, या कहें कि मच्छरों का खात्मा हो जाएगा. इसे आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको जलाने से मच्छर आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे.

जानकारी के लिए बता दें कि लौंग और दालचीनी की गंध मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है जिससे मच्छर दूर भागते हैं. इसके अलावा दालचीनी के तेल में 'सिनेमाल्डिहाइड' पाया जाता है जो मच्छरों को भगाने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. वहीं, सरसों के तेल की तीखी गंध मच्छरों को दूर भगाने का काम करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.