World Blood Donor Day 2022: दूसरे के लिए ही नहीं डोनर के लिए भी बहुत फायदेमंद है रक्तदान, जानें Benefits of Blood Donation

What Are the Disadvantages of Donating Blood: हीमोग्लोबिन का स्तर (Hemoglobin Levels) सही हो और सेहत के मानक पर खरे उतरने की स्थिति में महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं. मगर मासिक धर्म, गर्भावस्था और स्तनपान की स्थिति में महिलाओं को रक्तदान से बचना चाहिए.

पूरी सावधानी से किया जाने वाला रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है और किसी जरूरतमंद को आपकी तरफ से दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा उपहार हो सकता है. और हां, यह भी जानने लायक बात है कि खून को प्लाज्मा, प्लेटलेट और लाल रक्त कोशिकाओं जैसे घटकों में तोड़ा जा सकता है. इनको अलग-अलग करके एक ही रक्तदान से तीन जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

कौन कर सकता है रक्‍तदान | Who Can Donate Blood?

18 से 60 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है. बस, इसके लिए जरूरी है कि वह स्वस्थ हो और कुछ मानकों को पूरा करता हो. अगर आपको कोई बीमारी है या आप कोई दवा ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि रक्तदान से पहले अपने चिकित्सक से सलाह ले लें और रक्तदान के लिए हो रही जांच के समय पूरी जानकारी दें.

रक्तदान के फायदे (Benefits of Blood Donation)

1. नई लाल रक्त कोशिकाओं का विकास (Development of new red blood cells)

रक्तदान के पहले 48 घंटों के भीतर, दाता का शरीर खोई हुई लाल रक्त कोशिकाओं को फिर से भरना शुरू कर देता है. पुनःपूर्ति प्रक्रिया काम पर स्वस्थ और उत्पादक रहने में मदद करती है.

2. हृदय रोग के जोखिम को कम करना (Reducing risk of heart disease)

कई अध्ययनों और रिपोर्टों के अनुसार, जब रक्त में आयरन का स्तर बढ़ जाता है, तो यह हृदय रोगों की संभावना को बढ़ा देता है. रक्त में आयरन के स्तर को कम करने के लिए लोगों को समय-समय पर रक्तदान करना चाहिए.

3. कैलोरी बर्न करता है ( Burns calories)

रक्तदान करने से प्रत्येक पिंट के लिए लगभग 650 कैलोरी बर्न हो सकती है जो कि 450 मिली रक्त के बराबर है.

4. नि:शुल्क रक्त परीक्षण (Free blood test)

रक्तदान करने पर, दाता को एक मुफ्त मिनी स्वास्थ्य जांच और रक्त परीक्षण प्राप्त होता है.

5. कोई कितनी बार रक्तदान कर सकता है?

दो रक्‍तदान के बीच न्यूनतम गैप 3 महीने का होना चाहिए. यह गैप रक्त को सामान्य हीमोग्लोबिन काउंट को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है.

रक्तदान कौन कर सकता है

डोनर की उम्र 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम होनी चाहिए. उसके पास हीमोग्लोबिन की गिनती होनी चाहिए जो 12.5 ग्राम / डीएल से कम न हो. वजन 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए. रक्‍तदान के समय शरीर का तापमान सामान्य होना चाहिए.

रक्‍तदान से पहले ध्‍यान रखें

रक्‍तदान करने से पहले आपको हमेशा ढेर सारा पानी पीना चाहिए. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रक्तदान करने से पहले और बाद में आपको अच्छी तरह से संतुलित भोजन करना चाहिए. इससे आप स्वस्थ और फिट रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.