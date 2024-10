महिला ने सिर्फ 1 महीने में घटाया 8 किलो वजन, रविशा ने किए बस ये 3 सिम्पल काम और यूं हो गई पतली

How To Become Slim Naturally: दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली भारतीय मूल की महिला रविशा चिनप्पा, हाल ही में अपनी वजन घटाने की जर्नी को लेकर चर्चा में हैं. उनका दावा है कि उन्होंने 34 दिनों में 8 किलो वजन कम कर के अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया है और इसे इंस्टाग्राम पेज 'IVF Momma' पर शेयर किया. उनका वजन 55 किलो से घटकर 47 किलो पर आ गया. उनके इस सफर ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है और उन्होंने वजन घटाने के कुछ बड़े सीक्रेट्स भी बताए हैं जो अन्य लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

एक बेटी की मां रविशा ने बताया कि "मेरा प्रेग्नेंसी के बाद वजन पिछले एक साल से घट नहीं रहा था. उन्होंने कहा कि तीन चीजों ने मेरी लाइफ को बदलने में बड़ा योगदान दिया. पहले मैंने कई प्रयास किए पर कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ये तीन चीजें अपनाने के बाद मैंने तेजी से 8 किलो वजन घटाया.

रविशा ने वेट लॉस के लिए अपनाएं ये 3 तरीके (Ravisha Adopted These 3 Methods For Weight Loss)

1. रविशा का मोटिवेशन और शुरुआत

रविशा ने अपनी वजन घटाने की जर्नी शुरू करने का मुख्य कारण अपनी लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव लाना बताया. उन्होंने महसूस किया कि उनका वजन न केवल उनकी शारीरिक क्षमता पर प्रभाव डाल रहा था, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा था. हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना और अपने फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया था. रविशा ने अपनी मंजिल का विजुअलाइजेशन किया और खुद को पॉजिटव रखा.

2. 34 दिन की डाइट और एक्सरसाइज रूटीन

रविशा ने अपनी डाइट को बैलेंस और पोषक तत्वों से भरपूर रखा. उन्होंने बताया कि वजन घटाने के लिए उन्होंने कुछ खास डाइट प्लान और एक्सरसाइज रूटीन को अपनाया. उनके डाइट में मुख्य रूप से हाई प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स शामिल थे. उन्होंने रोजाना 100 ग्राम प्रोटीन को अपने भोजन का हिस्सा बनाया. उन्होंने हरी सब्जियों, ताजे फलों और सलाद का सेवन बढ़ाया और चीनी और जंक फूड से पूरी तरह दूरी बनाई.

उनके एक्सरसाइज रूटीन में कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग का समावेश था. उन्होंने रोजाना कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक व्यायाम किया, जिसमें रनिंग, प्लैंक और वेट लिफ्टिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं.

3. हाइड्रेशन का ख्याल रखा

रविशा ने बताया कि वह अपने बिजी शेड्यूल के कारण पानी पीना भूल जाती थीं, लेकिन जब उन्होंने रेगुलर पानी पीना शुरू किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि हाइड्रेशन वजन घटाने में बड़ी भूमिका निभाता है, उन्होंने एक अलार्म सेट किया जो हर 90 मिनट पर बजता था और उन्होंने इसे "Water is how you burn fat, beautiful" नाम दिया. इस अलार्म के बजते ही वह 20 सिप्स पानी पीती थीं.

डाइट प्लान के मुख्य सीक्रेट्स (Secrets of Diet Plan)

हाइड्रेशन पर ध्यान: उन्होंने दिन भर में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीने का लक्ष्य रखा, जिससे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिली.

चीनी का सेवन न करना: उन्होंने बताया कि चीनी के सेवन को पूरी तरह से बंद करना उनके वजन घटाने में अहम साबित हुआ. चीनी न केवल शरीर में अनावश्यक कैलोरी एड करती है, बल्कि इससे वजन घटाना भी मुश्किल हो जाता है.

छोटे-छोटे मील्स का सेवन: रविशा ने दिन में 5-6 छोटे मील्स खाए, जिससे भूख को कंट्रोल में रखने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिली.

वेट लॉस करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का महत्व:

रविशा का मानना है कि वजन घटाने का सफर सिर्फ शारीरिक मेहनत तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. उन्होंने ध्यान और मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया, जिससे उन्हें स्ट्रेस को कम करने और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिली.

रविशा चिनप्पा की वजन घटाने की जर्नी इस बात का प्रमाण है कि किसी भी उम्र में हेल्थ और फिट रहना संभव है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित रहें. उनकी डाइट और फिटनेस टिप्स न केवल वजन घटाने में मददगार हो सकते हैं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल में भी सुधार ला सकते हैं.

