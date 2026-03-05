Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok wedding ceremony: मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की मेहंदी की रस्म कल शाम आयोजित की गई थी. यह एक काफी निजी समारोह था, जिसमें सचिन के क्रिकेट मित्र रवि शास्त्री, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ज़हीर खान, इरफ़ान पठान, यूसुफ पठान और अजीत अगरकर शामिल हुए थे. आज मुंबई में होने वाली शादी में कई बड़े गेस्ट की आने की उम्मीद है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जैसे नेताओं को इनविटेशन दिया गया है. स्पोर्ट्स स्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स के आने की उम्मीद है, यह शादी 2026 के सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल इवेंट्स में से एक बनने वाली है. शादी समारोह में पहुंच रहे अतिथी का आना शुरू हो गया है.
Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok wedding ceremony Live Updates
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: स्टाइलिश अंदाज में धोनी पहुंचे शादी समारोह में
धोनी, सचिन के साथ लगभग 10 साल तक एक साथ टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे. स्टाइलिश कुर्ता पजामा में जम रहे हैं धोनी.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: धोनी अपनी वाइफ के साथ पहुंचे
MS Dhoni and Sakshi have arrived to bless Arjun Tendulkar's new innings.
MS Dhoni and Sakshi have arrived to bless Arjun Tendulkar's new innings.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: भज्जी भी अपनी वाइफ के साथ
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: सुरेश रैना भी वाइफ के साथ पहुंचे
Suresh Raina attends Arjun Tendulkar's wedding with wife. Shares warm wishes for Sachin Tendulkar's son at the grand celebration
Suresh Raina attends Arjun Tendulkar's wedding with wife. Shares warm wishes for Sachin Tendulkar's son at the grand celebration
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर भी पहुंचे
Super Suave & Dapper - Shreyas Iyer at Arjun Tendulkar Wedding
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: राहुल द्रविड़ अुपनी वाइफ के साथ आए नजर
#ArjunTendulkar #RahulDravid #CricketFamily #WeddingCelebration
NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शामिल होने पहुंचीं.
NCP-SCP MP Supriya Sule arrives to attend the wedding ceremony of Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: पुराने साथी राहुल द्रविड़ भी शादी में पहुंचे
अर्जुन की शादी में पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ अपनी वाइफ विजेता पेंधारकर भी समारोह में शरीक होने पहुचे हैं. पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे भी शरीक हुए हैं. इसके अलावा अनिल कुंबले के साथ ही अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार शादी में पहुंचे
महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शामिल होने पहुंचे हैं.
Maharashtra Minister Ashish Shelar arrives to attend the wedding ceremony of Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: क्या रोहित -कोहली पहुंचेगे शादी में
सचिन के बेटे अर्जुन की शादी में क्या कोहली और रोहित आएंगे. हालांकि रोहित के आने की उम्मीद है लेकिन विराट कोहली का आना मुश्किल है, विराट इस समय लंदन में हैं और उनके इस शादी में शामिल होने की उम्मीद न के बराबर है.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: वेंकटेश प्रसाद भी शादी में शिरकत करने पहुंचे
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद भी अर्जुन और सानिया की शादी में शरीक होने पहुंचे हैं.
Former Indian Cricketer and President of the Karnataka State Cricket Association (KSCA) Venkatesh Prasad, along with his family, arrives to attend the wedding ceremony of Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok.
कमेंटेटर हर्षा भोगले अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शामिल होने पहुंचे.
Indian cricket commentator and journalist Harsha Bhogle arrives to attend the wedding ceremony of Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok.
Arjun Tendulkar Wedding Live Updates: अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया कौन है ?
सानिया चंडोक मुंबई के एक जाने-माने बिज़नेस परिवार से हैं. उनके माता-पिता, सनी चंडोक और गौरिका घई चंडोक, भी परिवार के हॉस्पिटैलिटी और फ़ूड वेंचर से जुड़े हैं. 27 साल की सानिया, हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने से पहले मुंबई में पली-बढ़ीं. उन्होंने 2020 में लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से बिज़नेस मैनेजमेंट में डिग्री के साथ अपनी अंडरग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने जानवरों की देखभाल से जुड़ी आगे की प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को जानवरों के साथ काम करने के अपने पैशन के साथ जोड़ा.
इससे पहले भारत के पूर्व ऑल-राउंडर इरफ़ान पठान और उनकी पत्नी सफ़ा बेग ने 3 मार्च को मुंबई में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी से पहले के जश्न में चुपचाप सबका ध्यान खींचा. सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के होस्ट किए गए इस शानदार इवेंट में क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम शामिल हुए थे.
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding Live Update: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का जश्न शुरू हो चुका है. शादी में मेहमान के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता अजीत अगरकर अपनी वाइफ के साथ शादी के समारोह में पहुंचे हैं.
Indian Men's cricket team chief selector, Ajit Agarkar, along with his wife, Fatima Ghadially, arrives to attend the wedding ceremony of Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok.