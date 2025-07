खाने के तुरंत बाद क्यों नहीं नहाना चाहिए? लाइफस्टाइल कोच ने बताया शरीर में क्या होता है

Why Not To Bathe After Meals: लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉउटिन्हो एक ऐसी आदत के बारे में बताया जिसके बारे में हममें से ज्यादातर लोग दोबारा नहीं सोचते, खाने के तुरंत बाद नहाना. हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में, वह बताते हैं कि कैसे यह साधारण सी क्रिया आपके पाचन और आंत को प्रभावित कर सकती है. लाइफस्टाइल कोच के अनुसार, पाचन केवल आपके पेट द्वारा भोजन को पचाने से कहीं ज्यादा है. यह एक प्रक्रिया है जो शरीर में सही ब्लड फ्लो, नर्वस साइन और टेंपरेचर बैलेंस पर निर्भर करती है. खाने के तुरंत बाद गर्म या ठंडे पानी से नहाना इस नाज़ुक प्रणाली को प्रभावित कर सकता है और संभावित रूप से समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर अगर आपको पहले से ही पाचन से रिलेटेड दिक्कतें है.

अपने वीडियो में, ल्यूक कॉउटिन्हो बताते हैं, "मानव शरीर और विज्ञान की एक सरल समझ से इसका उत्तर समझाया जा सकता है. हमें भोजन के बाद कम से कम डेढ़ से लेकर ढाई घंटे तक का अंतराल रखना चाहिए. भोजन जितना भारी होगा, आपको नहाने के बाद उतना ही लंबा अंतराल रखना चाहिए."

तो शरीर में आखिर होता क्या है?

ल्यूक कॉउटिन्हो कहते हैं, "यह बहुत आसान है. जैसे ही हम खाना खाना और पचाना शुरू करते हैं, पाचन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें ब्लड फ्लो का कॉर्डिनेशन शामिल होता है. ब्लड फ्लो बेहद जरूरी है."

वे आगे बताते हैं: "भोजन के बाद, ब्लड फ्लो आपके पाचन अंगों की ओर भेजता है ताकि भोजन को तोड़ा जा सके, पोषक तत्वों को अवशोषित किया जा सके और एंजाइमी एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके. यही वह समय होता है जब आपका पैरासिम्पेथेटिक (आराम और पाचन) तंत्र सक्रिय होता है."

समस्या यह है - "जैसे ही आप नहाते हैं, मान लीजिए आप भोजन के बाद गर्म पानी से नहाते हैं, तो ब्लड फ्लो का फैलाव होने लगता है और ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं, बल्कि आपकी त्वचा और शरीर के अन्य पेरिफेरल पार्ट्स की ओर चला जाता है."

अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, तो लाइफस्टाइल कोच कहते हैं, "इससे वाहिकासंकुचन होगा, जिसका मतलब है कि ब्लड फ्लो भी सीमित हो जाएगा. खाने के तुरंत बाद नहाना एक थर्मोरेगुलेटरी प्रतिक्रिया है." वह यह भी बताते हैं कि ब्लड वेसल्स का यह संकुचन (वाहिकासंकुचन) तनाव प्रतिक्रिया को भी ट्रिगर कर सकता है.

वह कहते हैं, "किसी भी स्थिति में, पाचन तंत्र प्रभावित होता है."

ल्यूक बताते हैं कि यह खासतौर जरूरी है अगर आप नीचे बताई गई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं:

आईबीएस

कोलाइटिस, क्रोहन रोग

पेट फूलना, गैस

एसिड रिफ्लक्स

कब्ज

कमजोर पाचन

वह बताते हैं, "आपकी आंत पहले से ही कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रही है. गलत समय पर नहाने से उपचार धीमा हो सकता है और समय के साथ सूजन बढ़ सकती है."

इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए?

ल्यूक कॉउटिन्हो सलाह देते हैं, "खाने से पहले नहा लें या खाने के 90-120 मिनट बाद तक इंतजार करें (भारी भोजन के बाद ज्यादा देर तक)," आगे कहते हैं कि "कई लोगों को तुरंत प्रभाव महसूस नहीं होता है, लेकिन पाचन में बार-बार व्यवधान अक्सर पुराने लक्षणों का कारण बनता है जिन्हें हम बहुत देर होने तक अनदेखा करते हैं."

उनकी सलाह: "इसलिए इसकी योजना इस तरह बनाएं कि आप खाने से पहले नहा लें और इस तरह आप इस बारे में चिंता किए बिना इतना लंबा अंतराल रख सकते हैं."

और जो लोग सोच रहे हैं कि क्या कभी-कभार ऐसा करना ठीक है, उनके लिए वह आगे कहते हैं, "दूसरों के लिए, हो सकता है आप एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा कर लें, यह बिल्कुल ठीक है. शरीर जीवित रहने के लिए बना है और हम खाने के बाद कभी-कभार नहाकर भी काम चला सकते हैं."

"हमने देखा है कि जिद्दी पेट की समस्याओं से जूझ रहे मरीज सिर्फ़ इस एक बदलाव से बेहतर महसूस करते हैं. यह डर नहीं है. यह विज्ञान है. यह सामान्य ज्ञान है. यह पेट की बुद्धिमत्ता है. अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना शुरू करें. आपको अपनी एनर्जी, पाचन और मूड में फ़र्क़ नजर आने लगेगा."

