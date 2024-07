स्किन का रंग धीरे-धीरे हो रहा है डार्क? हर बार ये टैनिंग नहीं, इन 4 कारणों से भी काली पड़ सकती है स्किन

Why My Skin Getting Dark Day By Day: पिग्मेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस (PCD) त्वचा की एक स्थिति है जिसमें स्किन पिग्मेंटेशन में बदलाव होता है. यह त्वचा पर किसी बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने से होती है, जो त्वचा की प्रतिक्रिया के रूप में पिग्मेंटेशन में बदलाव का कारण बनता है. यह स्थिति चेहरे, गर्दन और हाथों पर होती है, लेकिन यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है. पिग्मेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक आम स्किन कंडिशन है जिसे पहचानकर और सही इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है. इसके कारणों को समझकर और उनसे बचाव करने से इस स्थिति को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. अगर आप इस स्थिति से पीड़ित हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी है ताकि सही इलाज मिल सके.

पिग्मेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कारण | Causes of Pigmented Contact Dermatitis

1. केमिकल्स और कास्मेटिक्स: कई केमिकल्स जैसे कि बालों के रंग, फेस क्रीम, मेकअप और परफ्यूम इस स्थिति के कारण हो सकते हैं. इन प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ रसायन त्वचा में जलन और पिग्मेंटेशन में बदलाव पैदा कर सकते हैं.

2. धूप: सूर्य की अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें त्वचा में पिग्मेंटेशन को बढ़ा सकती हैं. यूवी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा की पिग्मेंटेशन में बदलाव हो सकता है.

3. पौधे और फूल: कुछ पौधे और फूलों के संपर्क में आने से त्वचा में पिग्मेंटेशन में बदलाव हो सकता है. उदाहरण के लिए पोइसन आइवी, ओक और समक के पौधों के संपर्क में आने से यह स्थिति पैदा हो सकती है.

4. मेटल: निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसी धातुएं भी पिग्मेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कारण बन सकती हैं. ये धातुएं ज्वेलरी, घड़ी की पट्टियां, और बेल्ट बकल्स में पाई जाती हैं.

पिग्मेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लक्षण | Symptoms of Pigmented Contact Dermatitis

- त्वचा का रंग बदल जाना

- खुजली और जलन

- त्वचा का सूज जाना और लाल हो जाना

- त्वचा पर छोटे-छोटे दाने या फुंसियां

पिग्मेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का इलाज | Treatment of pigmented contact dermatitis

1. कारण को हटाना: जिस पदार्थ के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, उसे पहचानकर उससे बचना चाहिए.

2. एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं: त्वचा की सूजन और जलन को कम करने के लिए एंटी-इंफ्लेमेटरी क्रीम्स और लोशन्स का प्रयोग किया जा सकता है.

3. मॉइस्चराइजर: त्वचा को नमी देने के लिए मॉइस्चराइजर का नियमित प्रयोग करना चाहिए.

4. सनस्क्रीन: सूरज की UV किरणों से बचाव के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए.

5. मेडिकल सलाह: अगर समस्या गंभीर है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए. डॉक्टर आपके लिए उचित उपचार और दवाओं को रिकमेंड करेंगे.

