HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है? भारत में हर साल 74,000 महिलाओं की जान ले रहा है सर्वाइकल कैंसर

Deaths Due To Cervical Cancer In India: भारत में हर साल करीब 74,000 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की वजह से होती है. यह एक बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि दुनिया में होने वाले सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) के मामलों का बड़ा हिस्सा भारत में ही देखा जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि यह उन कुछ कैंसर में से एक है जिन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है. लेकिन जागरूकता की कमी और कई तरह की गलतफहमियों की वजह से आज भी हजारों महिलाएं इसकी चपेट में आ रही हैं. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने देश में एचपीवी वैक्सीनेशन (HPV Vaccination) अभियान शुरू किया है. इसका उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को इस खतरनाक बीमारी से बचाना है. विशेषज्ञों के अनुसार अगर सही उम्र में यह वैक्सीन लगाई जाए तो सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी कम किया जा सकता है.

क्या है HPV वायरस?

एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (Papilloma Virus) एक आम वायरस है. यह आमतौर पर त्वचा के संपर्क या यौन संपर्क से फैल सकता है. इस वायरस के कई प्रकार होते हैं. इनमें से कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं.

कई मामलों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस वायरस को खुद ही खत्म कर देती है. लेकिन कुछ लोगों में यह वायरस लंबे समय तक शरीर में बना रहता है. ऐसे मामलों में धीरे-धीरे कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है.

क्यों जरूरी है HPV वैक्सीन?

डॉक्टरों के मुताबिक यह पहले से पता लगाना लगभग असंभव है कि किस व्यक्ति का शरीर इस वायरस को खत्म कर देगा और किसमें यह संक्रमण लंबे समय तक बना रहेगा. यही वजह है कि एचपीवी वैक्सीन को सबसे सुरक्षित बचाव माना जाता है. यह वैक्सीन शरीर को वायरस से लड़ने की ताकत देती है और भविष्य में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को काफी कम कर देती है.

किस उम्र में लगती है यह वैक्सीन?

विशेषज्ञ आमतौर पर 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को यह वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं. इस उम्र में वैक्सीन का असर सबसे अच्छा माना जाता है. हालांकि जरूरत पड़ने पर बड़ी उम्र की महिलाएं भी डॉक्टर की सलाह से यह टीका लगवा सकती हैं.

यह भी पढें: बिना चीनी के बनाएं हेल्दी फ्रूट पॉप्सिकल्स (Fruit Popsicles), गर्मियों में बच्चों के लिए परफेक्ट ठंडा ट्रीट

जागरूकता है सबसे बड़ा बचाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के ज्यादा मामलों की एक बड़ी वजह जानकारी की कमी है. अगर समय पर सही जानकारी दी जाए और वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए तो हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि HPV वैक्सीन महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है.

Watch Video: महिलाओं के लिए अनचाही प्रेग्नेंसी रोकने का सबसे सही और प्रभावी तरीका क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)