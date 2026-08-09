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कौन से विटामिन की कमी से गैस बनती है? डॉक्टर नितिन बंसल से जानें कैसे करें इलाज

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 की कमी से पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, इसकी कमी के लिए आप अंडे,चिकन मछली दूध डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं.

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कौन से विटामिन की कमी से गैस बनती है? डॉक्टर नितिन बंसल से जानें कैसे करें इलाज
गैस का रामबाण इलाज.
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क्या आपको पेट फूला हुआ या असहज महसूस होता है, या मल त्यागने में परेशानी होती है? गैस और एसिडिटी आपके पूरे दिन की गति को धीमा कर सकता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे आपके शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है. ज्यादातर लोग पानी कम पीने या फाइबर की कमी को इसका कारण मानते हैं, लेकिन विटामिन की कमी एक ऐसी छिपी हुई वजह है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. विटामिन पाचन को सुचारू रूप से चलाने, गट हेल्थ (आंतों की सेहत) को बनाए रखने और आंतों की मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करते हैं. जब इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो आपका पेट गैस और कब्ज जैसी दिक्कतों का सामना करता है. डॉक्टर नितिन बंसल ने बताया कैसे करें इलाज.

विटामिन की कमी और कब्ज- (Vitamin deficiency and constipation)

आपके पाचन तंत्र को आंतों की गतिशीलता बनाए रखने, मल को नरम करने और गट-फ्रेंडली बैक्टीरिया को सपोर्ट करने के लिए विटामिन के सही संतुलन की जरूरी है.

  • विटामिन की कमी होने वाली परेशानियां
  • आंतों की मांसपेशियों की गति धीमी होना
  • मल का सख्त होना
  • डाइजेस्टिव एंजाइम का उत्पादन कम होना
  • आंत में नसों की गतिविधि पर असर पड़ना
  • माइक्रोबायोम में गड़बड़ी
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कौन सी विटामिन की कमी होती है पाचन की समस्या? (A deficiency in which vitamin causes digestive problems?)

 विटामिन B12 की कमी-

विटामिन B12 हेल्दी नर्वस सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन और पाचन के सही कामकाज के लिए अहम है. अगर आपका शरीर पर्याप्त पेट का एसिड या इंट्रिन्सिक फैक्टर (intrinsic factor) नहीं बनाता है, तो B12 का अवशोषण कम हो जाता है, और आपकी पाचन मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है. इससे आंतों की गति को धीमी होती है और पेट फूलना, अपच और गैस की समस्या होती है.

विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं? (What should you eat to overcome Vitamin B12 deficiency?)

  • अंडे
  • दूध और डेयरी उत्पाद
  • चिकन और मछली
  • फोर्टिफाइड अनाज

डॉ. नितिन कुमार बंसल एक प्रतिष्ठित लेप्रोस्कोपिक, बैरिएट्रिक एवं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (GI) सर्जन हैं, जिन्हें एडवांस्ड मिनिमली इनवेसिव सर्जरी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है. वे हरियाणा में लेप्रोस्कोपिक बैरिएट्रिक सर्जरी के अग्रणी सर्जनों में गिने जाते हैं और मरीजों को सुरक्षित, आधुनिक एवं प्रभावी सर्जिकल उपचार प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं,

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