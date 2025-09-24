रोज 10 मिनट उल्टा चलने से हेल्थ को मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे...

Health tips : क्या आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो गए हैं? सुबह उठो, काम पर जाओ, वापस आओ और बस सो जाओ... अगर आप अपनी इस नीरस जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट और हेल्थ का तड़का लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मजेदार टिप है, उल्टा चलना. हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. उल्टा चलना एक मजेदार तरीका है खुद को हेल्दी रखने का...

उल्टा चलने के फायदे

दिमाग करे तेज

उल्टा चलना आपके दिमाग को तेज और एक्टिव बनाती है. इससे आपकी याददाश्त भी बेहतर होती है और आप चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं.

सीधा चलने पर हमारे जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, लेकिन उल्टा चलने से ये दबाव कम हो जाता है. इससे जोड़ों में लचीलापन आता है और दर्द से भी राहत मिलती है.

उल्टा चलना आपके शरीर के बैलेंस और स्टेबिलिटी को कमाल का बनाता है. जब आप उल्टा चलते हैं, तो आपको अपने शरीर पर ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आप ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं.

अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो अपनी एक्सरसाइज में उल्टा चलना भी शामिल करें. मजा भी आएगा और वजन भी घटेगा.

यह आपको अपनी रोजमर्रा की बोरिंग रूटीन से बाहर निकालता है और आपको फ्रेश महसूस कराता है. साथ ही, जब आप फोकस होकर चलते हैं, तो आपका दिमाग फालतू की बातों से दूर रहता है और स्ट्रेस भी कम होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)