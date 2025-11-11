विज्ञापन
लाल किला ब्लास्ट में दोस्त हुआ 80% झुलसा, घायल राहुल ने NDTV को सुनाई दहशत की पूरी कहानी

ब्लास्ट में जख्मी हुए राहुल ने कहा, हम लोग दर्शन करके वापिस आ रहे थे तभी लाल किले रोड परे अचानक से ब्लास्ट होता है. चारों तरफ ब्लैक आउट जैसा हो जाता है और आग की लपटे हर जगह दिख रही थी, मैं काफी दूर जाकर गिरा. कुछ देर में जैसे ही मैने होश संभाला तो मैं फौरन बाइक के पास पहुंचा जहां हम गिरे थे.

नई दिल्ली:

शाहदरा के रोहताश नगर में रहने वाले राहुल और अंकुश हर हफ्ते की तरह इस सोमवार को भी गोरी शंकर मंदिर में दर्शन करके वापिस लौट ही रहे थे कि तभी अचानक लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया. इस घटना में अंकुश एक दूसरी गाड़ी के ऊपर जा गिरे, जिसकी वजह से उनका चेहरा. जिस्म तकरीबन 80 प्रतिशत जल गया है. बता दें कि अंकुश की उम्र 28 वर्ष है. 

वहीं 20 वर्षीय राहुल अंकुश के साथ बाइक पर पीछे बैठा था और ब्लास्ट के बाद वह जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद क्या हुआ उन्होंने खुद एनडीटीवी से एक्सक्लूजीव बातचीत में बताया. उन्होंने खुद पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा और उनका इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है. 

ब्लास्ट में जख्मी हुए राहुल ने कहा, हम लोग दर्शन करके वापिस आ रहे थे तभी लाल किले रोड परे अचानक से ब्लास्ट होता है. चारों तरफ ब्लैक आउट जैसा हो जाता है और आग की लपटे हर जगह दिख रही थी, मैं काफी दूर जाकर गिरा. कुछ देर में जैसे ही मैने होश संभाला तो मैं फौरन बाइक के पास पहुंचा जहां हम गिरे थे. तभी देखा कि अंकुश कुछ दूर पर गिरा पड़ा है और एक तरफ का हिस्सा चेहरे का जल सा गया और वो उस वक्त बिल्कुल बेहोशी में थे. तभी मैनें उन्हें कई बार जगाया. उनके चेहरे का आधा हिस्सा जल गया था और लगातार खून टपक रहा था. तभी वहीं लकड़ी की रेड़ी में भी आग लग गई जिसके बाद मैने खींचकर उन्हें दूर किया.

राहुल ने बताया कि ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से जाम लग गया था. हमारी हालत देखकर एक रिक्शे पर अंकल ने फरिश्ते की तरह हमारी मदद की और हमें अस्पताल पहुंचाया. मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को जिन्होंने उस वक्त भी हमारी मदद की. राहुल ने बताया कि उनके एक कान से सुनाई देना बंद हो गया है. 

एनडीटीवी से खास बातचीत में राहुल ने बताया कि ब्लास्ट इतना तेज था कि उसके बाद से  उल्टे कान से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है. राहुल ने कहा कि ब्लास्ट के वक्त मेरे दोनों पैर जल गए थे. साथ ही सर से बाल भी जल गए हैं लेकिन अंकुश की हालत के सामने राहुल ने अपनी परवाह नहीं की, और सबसे पहले अंकुश को अस्पताल में भर्ती कराया.

अंकुश को भर्ती कराने के बाद राहुल अपने घर पहुंचे जिसके बाद जब पैरों में जलन मचने लगी तो राहुल जीटीबी अस्पताल में इलाज कराने गए जहां डॉक्टर ने उनका इलाज किया और पैरों में प्लास्टर बांध दिया. हालांकि, अभी राहुल की तबीयत खतरे से बाहर है लेकिन अभी भी अंकुश की तबीयत खतरे में है क्योंकि परिवार के मुताबिक अंकुश का 80 प्रतिशत बदन जल चुका है.

