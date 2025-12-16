दिल का साइज कितना होता है? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. नरेश त्रेहान से जानें Heart से जुड़ी जरूरी बातें

Heart Health Tips Hindi : हमारा दिल हमारे शरीर का वो इंजन है जो बिना रुके चौबीसों घंटे काम करता है. लेकिन क्या हम इसकी सेहत का ख्याल रखते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती है, लेकिन देश के दिग्गज हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ. नरेश त्रेहान ने NDTV से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनके मुताबिक, अब 8-9 साल के बच्चों में भी हार्ट की परेशानियां दिख रही हैं. अगर आपके परिवार में माता-पिता या दादा-दादी को दिल की बीमारी रही है, तो बच्चों में इसका खतरा दोगुना हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं डॉ. त्रेहान दिल को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है. साथ ही उनसे दिल का साइज क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे.

डॉ. त्रेहान बताते हैं कि दिल की धड़कन रुकने पर उसे एक घंटे तक फिर से शुरू (Revive) करने की कोशिश की जा सकती है. लेकिन अगर ब्रेन को 5–10 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ब्रेन डैमेज परमानेंट हो सकता है. इसलिए हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में समय पर इलाज बेहद जरूरी है.

दिल का साइज कितना होता है?

अक्सर कहा जाता है कि दिल इंसान की मुट्ठी के बराबर होता है. डॉक्टर के अनुसार, हार्ट का साइज शरीर के साइज पर निर्भर करता है. दिल के चार चैम्बर्स होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स. औसतन हर चैम्बर का साइज 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच होता है.

हार्ट का साइज सिस्टोल (कंट्रैक्शन) और डायस्टोल (रिलैक्सेशन) के दौरान बदलता रहता है. इसीलिए हार्ट साइज को बॉडी इंडेक्स के हिसाब से मापा जाता है.

खानपान में संतुलन जरूरी

डॉ. नरेश त्रेहान साफ कहते हैं कि यह नहीं कहा जा रहा कि समोसा या तला-भुना खाना पूरी तरह छोड़ दें. लेकिन रोज-रोज और ज्यादा मात्रा में फ्राइड फूड नुकसानदायक हो सकता है.

हफ्ते में 1–2 बार फ्राइड फूड ठीक है

रोज तला खाना हार्ट पर दबाव डालता है

हर तेल में कुछ फायदे और कुछ सीमाएं होती हैं.

एक ही तेल सालों तक इस्तेमाल करना सही नहीं

हर 6 महीने में ऑयल बदलना बेहतर

डॉ. नरेश त्रेहान के अनुसार, लंबे समय तक सिर्फ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करने से हार्ट नर्व्स पर असर पड़ सकता है.

हार्ट सेफ रखने के आसान टिप्स

फैमिली हिस्ट्री हो तो रेगुलर चेकअप कराएं

ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें

ऑयल और डाइट में बैलेंस रखें

स्ट्रेस और स्मोकिंग से दूरी बनाएं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)