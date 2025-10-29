विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आपको पता है एक ऐसी टेक्नीक जिसमें 'झूठे' इलाज से ठीक किया जाता है रोग? जानिए यहां डिटेल

प्लेसिबो शरीर को सीधा ठीक नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे दर्द, तनाव और थकान कम महसूस होती है. खासतौर पर कैंसर उपचार के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट जैसे मितली, कमजोरी और थकान में यह असर दिखा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आपको पता है एक ऐसी टेक्नीक जिसमें 'झूठे' इलाज से ठीक किया जाता है रोग? जानिए यहां डिटेल
दिलचस्प बात यह है कि कई बार यह झूठा इलाज भी असर दिखा देता है, क्योंकि व्यक्ति उसे सच मान लेता है.

Placebo effect : प्लेसिबो इफेक्ट एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव है. आसान भाषा में कहें तो, जब किसी व्यक्ति को ऐसा इलाज या दवा दी जाती है, जिसमें कोई असली असरदार तत्व नहीं होता जैसे कि शक्कर की गोली या नमक का पानी, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह ठीक हो रहा है, तो इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है.  

प्लेसिबो इफेक्ट क्या है

यह असर असल में दवा से नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति और विश्वास से होता है. दरअसल, ‘प्लेसिबो इफेक्ट' का मतलब होता है, फेक ट्रीटमेंट यानी ऐसा इलाज जो असली नहीं होता, लेकिन मरीज को यकीन दिलाया जाता है कि उसे सही दवा दी जा रही है. 

यह भी पढ़ें

रोज गायत्री मंत्र पढ़ने से दिल होता है मजबूत इसके अलावा 2 और हैं जबरदस्त फायदे, जानने के बाद हैरान हो जाएंगे आप

दिलचस्प बात यह है कि कई बार यह झूठा इलाज भी असर दिखा देता है, क्योंकि व्यक्ति उसे सच मान लेता है. जब हम किसी डॉक्टर, दवा या थेरेपी पर पूरी ईमानदारी से भरोसा करते हैं, तो हमारा दिमाग अपने-आप ऐसे रसायन छोड़ता है, जो शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं.

कैसे किया जाता है इलाज

उदाहरण के लिए, अगर किसी मरीज को सिरदर्द है और डॉक्टर उसे एक साधारण शक्कर की गोली दे देता है, लेकिन कहता है कि यह बहुत असरदार दवा है, तो कई बार मरीज का सिरदर्द सच में कम हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरीज का दिमाग उस दवा पर भरोसा कर लेता है और शरीर खुद को बेहतर महसूस कराने की प्रक्रिया शुरू कर देता है.

प्लेसिबो शरीर को सीधा ठीक नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे दर्द, तनाव और थकान कम महसूस होती है. खासतौर पर कैंसर उपचार के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट जैसे मितली, कमजोरी और थकान में यह असर दिखा सकता है.

क्या कहती है स्टडी

कई स्टडीज में पाया गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट डिप्रेशन, दर्द, स्लीप डिसऑर्डर और मेनोपॉज जैसी स्थितियों में प्रभावी होता है. हालांकि, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं. कुछ लोगों को यह लग सकता है कि उन्हें इलाज से साइड इफेक्ट हो रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Placebo Effect, Placebo 30 Homeopathic Medicine Uses, Placebo Homeopathic Medicine Uses
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on