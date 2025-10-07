विज्ञापन
विशेष लिंक

फोड़े, फुंसी समेत इन 5 समस्याओं के लिए काल है पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, आयुर्वेद से जानें इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Kapoor For Health: कपूर के औषधीय गुण अत्यंत प्रभावशाली हैं आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
फोड़े, फुंसी समेत इन 5 समस्याओं के लिए काल है पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर, आयुर्वेद से जानें इसके फायदे और इस्तेमाल का तरीका
Kapoor Ke Fayde: कपूर के फायदे.

Kapoor Health Benefits: कपूर एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि औषधीय और घरेलू उपयोगों में भी बेहद लाभकारी माना जाता है. यह शरीर के दर्द, सर्दी-जुकाम, त्वचा रोगों और सांस संबंधी परेशानियों में बेहद उपयोगी है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कपूर एक प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है. यह कपूर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हवा में रखे रहने पर धीरे-धीरे उड़ जाता है, यानी यह ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है.

कपूर के फायदे- (Kapoor Ke Fayde)

1. कफ-

कपूर के औषधीय गुण अत्यंत प्रभावशाली हैं. कपूर का तेल मालिश के लिए उत्तम माना जाता है क्योंकि यह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है. सर्दी-जुकाम में कपूर को भाप में डालकर लेने से बलगम कम होता है और सांस लेने में राहत मिलती है. इसकी खुशबू बंद नाक को खोलती है और दिमाग को तरोताजा करती है.

ये भी पढ़ें- सर्दी-खांसी ही नहीं, झुर्रियों, ब्लड प्रेशर और आंखों की रोशनी का राज है Vitamin C, जानें रोज कितनी मात्रा लेना जरूरी 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. स्किन-

त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे खुजली, फोड़े, फुंसी और दाद में कपूर का लेप लगाने से आराम मिलता है. 

3. बालों-

कपूर बालों के लिए भी फायदेमंद है. नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाने से डैंड्रफ कम होता है और बाल झड़ना रुकता है.

4. दर्द-

घरेलू नुस्खों में भी कपूर का उपयोग आम है. सर्दी-जुकाम में सरसों के तेल में कपूर मिलाकर छाती और पीठ पर मालिश करने से काफी राहत मिलती है. सिरदर्द में कपूर और नारियल तेल से हल्की मालिश करने से दर्द शांत होता है.

5. खुजली-

खुजली या त्वचा पर जलन हो तो कपूर और नारियल तेल का मिश्रण लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है. कपूर जलाने से मच्छर और कीड़े-मकोड़े भी दूर रहते हैं.

6. स्ट्रेस-

मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए कपूर की सुगंध को श्रेष्ठ माना गया है. यह मन को शांत करती है और गहरी नींद लाने में मदद करती है.

आयुर्वेद में कपूर को कई औषधीय उपयोगों का हिस्सा बताया गया है, जैसे कर्पूरादि तेल, हृदयार्णव रस, ज्वरांकुश रस और अर्घ्यवार्धिनी वटी, जो हृदय, पाचन और श्वसन रोगों में उपयोगी हैं.

नोटः हालांकि कपूर का सेवन बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में यह विषाक्त हो सकता है. इसे सीधे त्वचा पर अधिक मात्रा में न लगाएं और हमेशा वैद्य की देखरेख में उपयोग करें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Happens If You Use Kapoor, Kapoor Ke Fayde, Kapoor Use, Kapoor For Skin, Kapoor For Pooja, Kapoor Kaise Use Kare
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com