फिल्म में नहीं मिला मनपसंद रोल तो टॉयलेट पेपर बेचने लगा ये एक्टर, अब यूं चलाता है अपनी रोजी-रोटी

बॉलीवुड के इस एक्टर ने केन घोष की 2003 की हिट फिल्म 'इश्क विश्क' से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. इस फिल्म में उन्होंने शाहिद कपूर और अमृता राव के साथ स्क्रीन शेयर की थी और शाहिद के सबसे अच्छे दोस्त मैम्बो के रोल में सबका दिल जीता था. जहां उनके को-स्टार्स जल्दी ही फेमस हो गए, वहीं उन्हें अपने रास्ते बदलने पड़े. हम बात कर रहे हैं विशाल मल्होत्रा की जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को इम्प्रेस किया. लेकिन उनकी एक इमेज ऐसी सेट हुई कि उन्हें बार-बार सिर्फ हीरो के दोस्त के रोल ही ऑफर हुए और जब उन्होंने ज्यादा दमदार रोल मांगे तो फिल्ममेकर्स ने मना कर दिया.

एक TEDx टॉक में अपने शुरुआती करियर के बारे में बात करते हुए मल्होत्रा ​​ने याद किया, “लगभग 30 साल पहले, मैं क्लास बंक कर रहा था, तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरी तरफ आने लगी. वह सीधे मेरे पास आई और बोली, ‘हम अपने चैनल का चेहरा ढूंढ रहे हैं. क्या आप इंटरेस्टेड होंगे?' मुझे तो यह भी नहीं पता था कि ऑडिशन क्या होते हैं और मैं अगले ही दिन वहां पहुंच गया, ऑडिशन दिया और अगले 10 सालों तक इंडिया में डिज्नी का चेहरा बन गया.” इस अचानक हुई मुलाकात ने इंडस्ट्री में उनके पहले दस साल को दिशा दी, जिससे उन्हें जन्नत और किस्मत कनेक्शन जैसी फिल्में मिलीं.

​​कौन हैं विशाल मल्होत्रा?

विशाल मल्होत्रा ​​30 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में टीवी सीरीज मीठा खट्टा प्यार हमारा (2024) और फिल्म बंदा यह बिंदास है (2025) शामिल हैं. उन्होंने भारत की पहली NFT-फंडेड फिल्म, ILM (2023) प्रोड्यूस की, और गुदगुदी (2022) और कांस्टेबल गिरपड़े (2023) जैसी शॉर्ट फिल्मों और टीवी सीरीज पर काम किया. वह एक पॉपुलर YouTube चैनल, द विशाल आवर भी चलाते हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स, बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिशियंस के साथ बातचीत होती है.

इश्क विश्क से लेकर टॉयलेट रोल बेचने तक

मल्होत्रा ​​को तब बड़ा झटका लगा जब एक पावरफुल प्रोड्यूसर ने उनके अलग रोल के रिक्वेस्ट पर एतराज जताया. उन्होंने हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “जब मैंने एक अलग रोल मांगा तो उस बड़े प्रोड्यूसर ने इसे अपने ईगो पर ले लिया. इसके साइड इफेक्ट खतरनाक थे. मैं इसके असर के लिए तैयार नहीं था. जब कोई पावरफुल इंसान आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर दे, तो आप खत्म हो जाते हैं. मेरे पास दो साल तक कोई काम नहीं था. उसके बाद मैं बहुत डरा हुआ था.”

इस दौरान, मल्होत्रा ​​ने अपने माता-पिता को समझदारी से गाइड करने का क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें अपने करियर की शुरुआत से ही पैसा इन्वेस्ट करना सिखाया था. अपना पहला चेक मिलने के बाद, उनकी मां ने उन्हें शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दी, जिससे उन्होंने माना कि एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने में मदद मिली.

शुरू किया टॉयलेट पेपर का बिजनेस

बाद में उन्होंने टिशू पेपर और टॉयलेट रोल जैसे प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस शुरू किया. हार्पिक के एक ऐड में अपने काम के बारे में बताते हुए, मल्होत्रा ​​ने कहा कि जब वे उनसे मिले तो शुरू में उन्हें हैरानी हुई कि एक टॉयलेट ब्रांड को एंडोर्स करने से उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा.

हालांकि, उन्होंने आगे कहा, “हार्पिक से पहले, लोग मुझे मैम्बो, वेताल और जॉन के नाम से जानते थे, लेकिन हार्पिक के बाद, उन्होंने मुझे विशाल के नाम से पहचाना. मैंने बस अपने नाम को ब्रांड बनाने के लिए इसे अपनाया. आज, शाहरुख खान इसके ब्रांड एंबेसडर हैं.” उन्होंने यह भी बताया, “उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैंने बांद्रा जैसी जगह पर एक अच्छा घर खरीद लिया.”

अपनी सफलता के बावजूद मल्होत्रा ​​अभी भी सिंपल जिंदगी जीते हैं. उन्होंने कहा, “मेरे पास अभी भी कार नहीं है. मैं Uber से ट्रैवल करता हूं. मेरे पास एक इलेक्ट्रिक हीरो साइकिल है; यह मजेदार है. मेरी पत्नी के पास स्कूल जाने के लिए एक कार है. मैं सादा जीवन जीने में विश्वास करता हूं.”