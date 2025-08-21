विज्ञापन
Lemon For Skin: अगर आप रोजाना नींबू को चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे स्किन को कई लाभ मिल सकते हैं.

2 mins
मुंहासे दाग-धब्बे समेत स्किन की इन 5 समस्याओं के लिए काल है नींबू का इस्तेमाल
Lemon For Skin: क्या आप जानते हैं चेहरे पर नींबू लगाने से क्या होता है?

Lemon For Skin: नींबू को आमतौर पर खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसमें मौजूद विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, और एंटी फ़ंगल गुण शरीर और स्किन दोनों के लिए गुणकारी माने जाते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना नींबू (Rubbing Lemon On Face) को चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे स्किन को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. जिन लोगों को मुंहासों (Pimples Care) की समस्या है उनके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. तो चलिए जानते हैं चेहरे पर नींबू लगाने से क्या होता है.

चेहरे पर नींबू लगाने के फायदे- (Chehere par nimbu lagane ke fayde)

1. मुंहासों-

चेहरे पर नींबू को लगाने से मुंहासों की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि नींबू का एसिडिक गुण दाग-धब्बों और मुहांसों के निशान को कम करने में मददगार है. 



2. ग्लोइंग स्किन-

स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू का रस त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है.

3. कसावट-

अगर आपकी स्किन लटकने लगी है तो चेहरे पर कसावट लाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. दाग-धब्बे-

जिन लोगों के चेहरे पर दाग-धब्बे हैं उनके लिए नींबू का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे को कम कर सकते हैं.

5. एजिंग-

चेहरे को क्लीन करने का काम करता है नींबू, इतना ही नहीं ये एजिंग से भी बचाने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

