How To Use Lemon Juice for Dark Spots: दुनिया में सभी लोग हेल्दी और फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं. लेकिन कई बार हम लोगों को अपने मन की स्किन नहीं मिल पाती है. दाग-धब्बों से परेशान होकर लोग इसके लिए महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं. लेकिन कितना अच्छा हो कि आप अपने घर पर ही घरेलू सामानों से अपने स्किन को फ्लॉलेस बना लें (How to Make Skin Flawless at Home). ऐसा आप घर पर ही कर सकते हैं. घरेलू सामानों की मदद से आप दाग-धब्बे मिटा सकते हैं. स्किन को अच्छा करने के लिए सबसे फायदेमंद इंग्रीडिएंट की बात करें तो वो नींबू है (How Lemon Juice Is Good for Dark Spots). नींबू के रस का सही इस्तेमाल करके आप अपने दाग-धब्बे मिटा सकते हैं. नींबू में साइट्रिक एसिड की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए आपकी स्किन फ्रेश फील करेगी. तो चलिए अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए जानते हैं कि नींबू के रस को कैसे लगाएं (How to Use Lemon Juice for Glowing Skin).

नींबू के रस से स्किन को क्या फायदा मिलता है? (How Lemon Juice Helps in Glowing Skin)

नींबू का रस स्किन के लिए कई मायने में फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड और एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए. अगर आप नींबू का रस अच्छे से लगाएंगे तो इससे आपकी स्किन चमकदार बनेगी और तो और कम ऑयली भी होगी.

कैसे बगाएं नींबू का रस?

नींबू का रस और एलोवेरा जेल

अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो उनको ठीक करने के लिए आप नींबू के रस में एलोवेरा जेल मिलाकर लगा सकते हैं. एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. इसके लिए आप दो चम्मच एलोवेरा जेल में नींबू का रस मिक्स करें और लगा लें. इसके बाद कुछ देर बाद अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लें.

अपने चेहरे को फ्लॉलेस बनाने के लिए आप नींबू के रस में गुलाब जल मिलाकर लगा सकते हैं. इससे आपके दाग धब्बे कम हो जाएंगे. गुलाब जल स्किन की चमक बढ़ाता है और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है. इसके लिए आप दो चम्मच गुलाब जल में नींबू का रस मिलाकर लगाएं और थोड़ी देर में धो दें.

नींबू के रस में थोड़ा सा आलू का रस मिलाकर लगाएं, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं. आलू में ब्लीचिंग एजेंट्स पाए जाते हैं, जिससे आपकी स्किन का ग्लो बढ़ता है. इसके लिए आप दोनों को मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाएं और फिर आधे घंटे बाद धो दें.

आप नींबू के रस में ग्लिसरी मिक्स करके लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन फुली हाइड्रेटेड रहती है. इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोई हो जाती है. इसको बनाने के लिए आप नींबू के रस में दो चम्मच ग्लिसरीन डालकर मिक्स कर लें और चेहरे पर लगा लें. फिर आधे घंटे बाद धो लें.

आप चाहें तो आप केवल नींबू का रस भी लगा सकते हैं. नींबू के रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिससे आपकी स्किन के दाग-धब्बे ठीक हो जाएंगे. नींबू का रस लगाएं और फिर 10 से 15 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से मुंह धो लें.

प्रस्तुति: रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



