सर्दियों के मौसम में इस समय नहीं खाना चाहिए चावल, सेहत के लिए बन सकती है बड़ी परेशानी

Sardi me kyun nahin khana chahiye chawal : दाल-चावल, राजमा-चावल, कढ़ी-चावल - ये सब हमारी फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में चावल खाने का एक ऐसा समय होता है, जब इसे खाने से बचना चाहिए? खासकर अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, यह बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो चलिए जानते हैं...

ठंड के मौसम में कब नहीं खाना चाहिए चावल - When should you not eat rice in winter?

जी हां, सर्दियों में रात के समय चावल खाने से आपकी सेहत को कुछ नुकसान हो सकते हैं. इसकी सीधी वजह हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) और पाचन क्रिया (Digestion) है.

आयुर्वेद के मुताबिक, रात में हमारी पाचन शक्ति धीमी हो जाती है. चावल पचने में थोड़ा भारी होते हैं. सर्दियों में तो यह और भी मुश्किल हो जाता है. अगर आप रात में चावल खाते हैं, तो वह पेट में ठीक से पच नहीं पाता, जिससे पेट फूलने (Bloating) या गैस की समस्या हो सकती है.

सर्दियों में रात के समय चावल खाने से क्या होता है - What happens if you eat rice at night in winter

चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है. रात में जब मौसम पहले से ही ठंडा होता है, तो चावल खाने से शरीर का तापमान थोड़ा और कम हो सकता है. यह उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या अस्थमा जैसी सांस की दिक्कतें हैं.

रात के समय हमारा शरीर एक्टिव नहीं होता. अगर आप रात में चावल खाते हैं, जिसमें कार्ब्स (Carbs) ज्यादा होते हैं, तो वे सही से बर्न नहीं हो पाते और फैट के रूप में जमा होने लगते हैं, जिससे वज़न बढ़ने की समस्या हो सकती है.

तो क्या करें?

अगर आपको चावल बहुत पसंद है, तो इसे दिन के समय, खासकर दोपहर के खाने (Lunch) में खाएं. दोपहर में हमारा पाचन तंत्र सबसे तेज होता है और चावल आसानी से पच जाता है. रात में हल्का खाना खाएं और चावल से परहेज करें.

