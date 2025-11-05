चश्मा लगा होने पर भी नहीं लगाते हैं तो जान लीजिए आपकी आंखों को कैसे पहुंच सकता है नुकसान

Eye Sight: आज के समय में लोगों का अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजरता है. वहीं शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी आंखों पर असर पड़ता है. जिस वजह से लोगों को चश्मा लग जाता है. ताकि उनकी आंखों का जो नंबर है वो बढ़े नहीं. आंखों पर चश्मा इसी लिए लगाया जाता है कि आंखों का नंबर आगे बढ़े नहीं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप उसको नहीं पहनते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है. दरअसल कई लोग इस पर लापरवाही करते हैं और चश्मा लगा होने पर भी उसको लगाते नही हैं. तो चलिए जानते हैं कि अगर आप चश्मा लगा होने पर भी नहीं लगाते हैं तो चलिए जानते हैं इसका दुष्प्रभाव क्या होता है?

चश्मा लगा होने पर भी नहीं लगाते हैं तो क्या होगा?

चश्मा लगा होने पर भी अगर आप चश्मा नहीं पहन रहे हैं तो नंबर तेजी से बढ़ सकता है.

स्ट्रेस रह सकता है.

सिरदर्द की समस्या रह सकती है.

लंबे समय तक ऑफिस का काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है.

बता दें कि जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनको तो पहनना ही चाहिए. अगर आप कोई भी ऐसे काम करते हैं जिस पर आंखों पर जोर पड़ता है और आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Delhi AQI: दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए लगाएं कौन सा मास्क, देखें कौन सा है सबसे असरदार

चश्मा लगाने पर साफ नहीं दिखता तो क्या करें

अगर आपको चश्मा सूट नहीं कर रहा है, तो अपनी आंखों का चेकअप करवाएं हो सकता है चश्मा गलत नंबर का हो. ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपका चश्मा सही नंबर का है और फिर भी आपको सही नहीं दिख रहा है. अगर आपको चश्मा लगाने के लिए कहा गया है तो आपको उसे हर टाइम लगाना चाहिए.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)