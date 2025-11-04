Delhi AQI: दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए लगाएं कौन सा मास्क, देखें कौन सा है सबसे असरदार

Delhi AQI: दिल्ली की हवा दिन बा दिन जहरीली होती जा रही है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार तीसरे दिन दिल्ली शहर का AQI बहुत खराब आया है. दिल्ली दुनिया का सबसे दूषित हवा वाला शहर बन चुका है. ऐसे में दिल्ली की हवा में सांस ले रहे लोग असल में प्रदूषण को फेफड़ों में भर रहे हैं. यह गंदी हवा (Polluted Air) ही शरीर को कई बीमारियों का घर बना सकती है. बता दें कि प्रदूषित हवा की वजह से लोगों को सांसों से जुड़े रोगों से जूझना पड़ रह सकता है. जैसे सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द, खांसी और इंफेक्शंस वगैरह. इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए घर के बाहर मास्क लगाकर निकलना बेहद जरूरी हो गया है. अगर आप भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि आपको कौन सा मास्क खरीदना चाहिए. तो यहां जानिए प्रदूषण से बचाए रखने वाले बेस्ट मास्क के बारे में.

प्रदूषित हवा से बचाने वाले मास्क: कौन सा है सबसे असरदार?

जब हवा में धूल, धुआं और जहरीले कण बढ़ जाते हैं, तो बिना मास्क के घर के बाहर निकलना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में एंटी-पॉल्यूशन मास्क पहनना बेहद जरूरी हो जाता है. इन मास्क में से सबसे भरोसेमंद N95 मास्क को माना जाता है, बता दें कि N95 मास्क को कोरोनाकाल में भी इस्तेमाल किया गया था.

ये भी पढ़ें:

N95 मास्क क्यों है खास?

N95 मास्क का नाम दो हिस्सों में बंटा है, जिसमें‘N' का मतलब है Non-Oil, यानी यह ऑयल-बेस्ड पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं करता. वहीं ‘95' का मतलब है कि यह मास्क हवा में मौजूद हानिकारक कणों को 95% तक रोकने में मदद करता है.

यह मास्क 0.3 माइक्रोन या उससे बड़े कणों को फ़िल्टर कर सकता है. इसे नॉन-वोवेन पॉलीप्रोप्लीन सामग्री से बनाया जाता है, जो बिना एयरफ्लो बाधित किए प्रदूषित कणों को रोक देता है.

दूसरे ऑप्शन्स भी हैं मौजूद

N99 और N100 मास्क: ये N95 से भी ज्यादा प्रभावी हैं और अधिक सूक्ष्म कणों को फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक पहनना मुश्किल होता है क्योंकि सांस लेने में परेशानी और असहजता होती है.

P95 और R95 मास्क: ये ऑयल-बेस्ड पार्टिकल्स को भी रोकते हैं. हालांकि, इन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल की बजाय फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया में पहनना बेहतर होता है.

सर्जिकल और कपड़े के मास्क: ये हल्के प्रदूषण या बड़े कणों से तो बचाव करते हैं, लेकिन इनके किनारों से हवा अंदर जा सकती है और ये छोटे प्रदूषक कणों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर नहीं कर पाते.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)