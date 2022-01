इन 16 फूड्स को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए! खराब तो होते ही हैं सेहत को भी पहुंचाते हैं नुकसान

What Foods Not To Store In Fridge: इन फूड्स को कमरे के तापमान पर क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए.

Which Items Should Not Keep In Fridge: रेफ्रिजरेशन कई प्रकार के तैयार और पके हुए फूड्स में हानिकारक जीवाणुओं को पनपा सकता है. आमतौर पर फूड्स को 35 और 38 डिग्री फारेनहाइट (1 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच) के तापमान पर ठंडा करने की सलाह दी जाती है. जबकि रेफ्रिजरेशन कई अलग-अलग प्रकार के फूड्स को खराब होने से बचा सकता है, यह रसोई में मौजूद हर चीज के लिए ठीक नहीं है. ठंडा तापमान कई फूड्स की बनावट, स्वाद और कभी-कभी पोषण मूल्य को भी बदल सकता है. यहां हमने आपके लिए कुछ ऐसे फूड्स की लिस्ट तैयार की है जिन्हें आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. साथ ही जानें उन्हें कमरे के तापमान पर क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए.

किन चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए | What Should Not Be Kept In The Fridge