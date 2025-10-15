वजन क्यों बढ़ता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

Weight Gain Kyu Hota Hai: आज के समय में वजन बढ़ना एक आम समस्या बन गई है. पहले जहां लोगों को वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी. वहीं, अब गलत खानपान, तनाव और बदलता लाइफस्टाइल मोटापे का कारण बन रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं बढ़ता? इसके पीछे कई और भी कारण हैं, जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए. तो चलिए बिना देरी के जानते हैं वजन क्यों बढ़ता है?
मोटापा क्या खाने से बढ़ता है?
गलत खाना: जब हम ज्यादा तेल वाला, मीठा या जंक फूड खाते हैं, तो शरीर में ज्यादा कैलोरी जाती है, जो फैट बनकर शरीर में जमा हो जाती है. इसलिए पिज़्ज़ा, बर्गर, मिठाई, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का पर्याप्त मात्रा में ही सेवन करना चाहिए.
इसे भी पढ़ें: भुनी अजवाइन खाने के क्या फायदे हैं? जानकार शुरू कर देंगे खाना
कम चलना: आज के समय में ज्यादातर लोगों का काफी समय कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठे रहने से भी वजन बढ़ रहा है. इसलिए व्यायाम या वॉक करने की सलाह दी जाती है, जो शरीर न सिर्फ मोटापे से, बल्कि कई और बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकती है.
कम नींद और स्ट्रेस: तनाव और नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं और मोटापे का कारण बन सकते हैं. इसलिए ऐसा माना जाता है कि अच्छी नींद और खुश रहना वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.
बार-बार खाना: कई लोग तनाव और बोरियत में ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिसे इमोशनल ईटिंग भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है शरीर को भूख न होने के बावजूद बार-बार खाने से कैलोरी इकट्ठी होती रहती है, जो फैट में बदल जाती है और मोटापे का कारण बन सकती है. इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है अपनी इस आदत को बदल लें.
Watch Video:
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं