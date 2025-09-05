न डाइटिंग, न जिम...जानें कैसे डॉक्टर सुधीर ने घटाया 30 किलो वजन

Weight loss doctor story: वजन घटाने की बात आते ही लोग तरह-तरह के डाइट प्लान, महंगे ऐप्स और एक्सोटिक फूड्स की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. 49 साल की उम्र में जब उनका वजन 100 किलो तक पहुंच गया था, तब उन्होंने कोई खास डाइटिंग या क्रैश कोर्स नहीं अपनाया, बल्कि 5 आसान-सी आदतों को अपनाकर 30 किलो वजन घटाया और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगे. उनकी यह जर्नी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जो सस्टेनेबल और सिंपल तरीके से वजन कम करना चाहते हैं.

चीनी कम करें (CMC Vellore doctor weight loss)

डॉ. सुधीर का कहना है कि चीनी हमारे खाने-पीने की चीज़ों में सबसे बड़ा छिपा हुआ दुश्मन है. सिर्फ मिठाई या डेज़र्ट ही नहीं, बल्कि ड्रिंक्स और पैक्ड फूड्स में भी चीनी भरपूर मात्रा में होती है. चीनी घटाने से कैलोरी कम होती है और पेट की चर्बी भी घटती है.

फूड डिलीवरी ऐप्स से दूरी (simple weight loss habits)

आजकल ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना आसान है, लेकिन यही आदत ओवरईटिंग और जंक फूड की वजह बनती है. डॉ. सुधीर ने डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल कम कर दिया और होम-कुक्ड मील्स पर फोकस किया. इससे हेल्दी ऑप्शंस चुनना आसान हो गया और पैसे की भी बचत हुई.

बाहर का खाना कम करें (Dr. Sudhir Kumar diet tips)

रेस्टोरेंट का खाना स्वादिष्ट जरूर होता है, लेकिन उसमें तेल, नमक और शुगर ज्यादा होती है. घर का बना खाना पोर्शन और न्यूट्रिशन दोनों पर कंट्रोल देता है. डॉ. सुधीर ने बाहर खाने की आदत को काफी कम किया, जिससे वज़न कंट्रोल करना आसान हो गया.

बुफे की जगह आ ला कार्टे चुनें (doctor weight loss success)

बुफे में हम ज़रूरत से ज्यादा खा लेते हैं. डॉ. सुधीर ने आ ला कार्टे ऑर्डर करना शुरू किया, ताकि सिर्फ वही खाएं जिसकी ज़रूरत है. यह पोर्शन कंट्रोल करने का स्मार्ट तरीका है.

डिनर जल्दी करें (30 kilo weight loss story)

रात का खाना जल्दी खाने से शरीर को लंबे फास्टिंग पीरियड का फायदा मिलता है. इससे पाचन सुधरता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और फैट बर्निंग तेज़ होती है. डॉ. सुधीर का मानना है कि 12–14 घंटे का फास्टिंग गैप वजन घटाने में काफी मददगार है.

डॉ. सुधीर की सीख (sustainable weight loss )

उनकी वजन घटाने की जर्नी का सबसे बड़ा राज़ है कंसिस्टेंसी. उन्होंने न महंगी डाइट्स अपनाईं और न ही घंटों जिम में पसीना बहाया, बल्कि छोटी-छोटी आदतें नियमित रूप से अपनाईं और धीरे-धीरे बड़ी सफलता हासिल की.

