Vitiligo Facts And Myths: मछली खाने या दूध पीने से होता है ल्यूकोडर्मा? जानें विटिलिगो के बारे में 5 बातें

Can Vitiligo Go Away By itself? विटिलिगो जिसे 'ल्यूकोडर्मा' या 'श्वेत कुष्ठ' के रूप में भी जाना जाता है. एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हेल्दी कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे टिश्यू डैमेज होते है. मेलानोसाइट्स वे कोशिकाएं हैं जो स्किन पिगमेंट मेलेनिन का उत्पादन करती हैं, जो आपकी त्वचा का रंग बदल देती हैं. इससे मेलानोसाइट्स मर जाते हैं और स्किन पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं.