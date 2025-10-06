विटामिन डी की कमी के 5 लक्षण, कही आप तो नहीं बन रहे शिकार

What Are Common Causes Of Vitamin D Deficiency: विटामिन डी एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. कई लोग सूरज की रोशनी में बैठकर इस विटामिन की कमी को पूरा करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो अपनी डाइट में अंडा, मछली, दूध और फोर्टिफाइड चीजों को शामिल करते हैं जिसे विटामिन डी मिलता है. आजकल के समय में बदलता लाइफस्टाइल, ज्यादा समय घर के अंदर बिताना, बाहर धूप में न निकलने के कारण शरीर में विटामिन डी की कमी आम हो गई है. तो चलिए अब बिना किसी देरी के विस्तार से जानते हैं विटामिन डी की कमी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं.

विटामिन डी की कमी से क्या होता है | What Happens When Your Vitamin D Is Low?

विटामिन D की कमी के लक्षण

थका हुआ महसूस करना: अगर आप हर वक्त थकान महसूस करते हैं या ऊर्जा की कमी लगती है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है. शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी न मिलना थकान का कारण बन सकता है.

इसे भी पढ़ें: एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? अगर इससे ज्यादा खाते हैं, तो आज से बदल लें आदत

हड्डियों में दर्द: शरीर में विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जो पीठ, कमर, घुटनों और शरीर के अन्य जोड़ों में दर्द का कारण सकती हैं.

बार-बार बीमार पड़ना: विटामिन डी शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. ऐसे में शरीर में इसकी कमी सर्दी-जुकाम, खांसी, वायरल या अन्य संक्रमण का कारण बन सकती है. अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं तो समझ लें शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है.

बालों का झड़ना: लंबे समय तक बालों का झड़ना विटामिन डी की कमी का कारण हो सकता है. यह विटामिन बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है.

खराब मूड: विटामिन डी मूड कंट्रोल करने वाले हार्मोन (जैसे सेरोटोनिन) को प्रभावित कर सकता है. शरीर में इसकी कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा, दुखी या डिप्रेस्ड महसूस कर सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)