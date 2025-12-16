Vaginal Cysts: Diagnosis & Treatment in Hindi: महिलाओं की सेहत से जुड़ी एक ऐसी परेशानी जिसके बारे में खुलकर बात करना ज़रूरी है, वह है वजाइनल सिस्ट या योनि में गांठ. कई महिलाओं को लगता है कि योनि के आस-पास गांठ या फुंसी सिर्फ़ ठंड में फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, पर यह हमेशा सच नहीं होता. यह सिस्ट यानी गांठें क्यों होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, और इनका इलाज कैसे होता है? इस बारे में सारी ज़रूरी और सही जानकारी देने के लिए हमने बात की डॉ. नुपूर गुप्ता (निदेशक, प्रसूति एवं स्त्री रोग, फोर्टिस गुरुग्राम) से. आइए जानते हैं वजाइनल सिस्ट के बारे में सबकुछ.

वजाइनल सिस्ट क्‍या है?

डॉ. नुपूर गुप्ता बताती हैं क‍ि वजाइनल सिस्ट या योनि की गांठें असल में द्रव (Fluid), हवा या किसी और पदार्थ से भरी छोटी थैलियां होती हैं जो योनि की दीवारों पर या उसके आस-पास बन जाती हैं. ज़्यादातर मामलों में ये गांठें नुकसानदेह (Non-cancerous) नहीं होतीं और अक्सर महिलाओं को इनका पता भी नहीं चलता. ये सिस्ट साइज़ में छोटी हो सकती हैं और कई बार अपने आप ठीक भी हो जाती हैं. लेकिन कुछ सिस्ट बड़ी होकर दर्द या दूसरी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिनका इलाज ज़रूरी हो जाता है.

वजाइनल सिस्ट के प्रकार (Types of Vaginal Cysts)

डॉ. नुपूर गुप्ता बताती हैं क‍ि वजाइनल सिस्ट कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन सबसे आम प्रकार ये हैं:

बार्थोलिन सिस्ट (Bartholin's Cyst): यह सबसे आम सिस्ट है. बार्थोलिन ग्लैंड्स योनि के खुले भाग के पास होती हैं और चिकनाई (lubrication) बनाने का काम करती हैं. जब इस ग्लैंड का रास्ता बंद हो जाता है, तो द्रव अंदर जमा होकर गांठ बना लेता है, जिसे बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं. वजाइनल इन्क्लूजन सिस्ट (Vaginal Inclusion Cysts): ये सिस्ट अक्सर डिलीवरी या किसी सर्जरी के बाद बनती हैं, जब योनि की सतह के कुछ सेल्स अंदर फंस जाते हैं. ये आमतौर पर छोटी होती हैं और कोई समस्या नहीं करतीं. गार्टन डक्ट सिस्ट (Gartner's Duct Cysts): ये थोड़ी कम आम होती हैं और भ्रूण के विकास के दौरान बचे हुए कुछ अवशेषों से बन जाती हैं.

सिस्ट होने के कारण (Causes of Cysts)

डॉ. नुपूर गुप्ता ने बताया कि योनि में गांठ या सिस्ट होने के कई कारण हो सकते हैं:

ग्लैंड का बंद होना: जैसे कि बार्थोलिन ग्लैंड का रास्ता बंद हो जाना, जिससे द्रव बाहर नहीं निकल पाता और जमा हो जाता है. चोट या ट्रॉमा: बच्चे के जन्म (डिलीवरी) के दौरान योनि के ऊतकों (tissues) पर लगने वाली चोट या सर्जरी. संक्रमण (Infection): जीवाणु संक्रमण (Bacterial infection) या यौन संचारित संक्रमण (STIs) भी बार्थोलिन ग्लैंड को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे सिस्ट बनती है. फंगल इन्फेक्शन: हालांकि ये सिस्ट का सीधा कारण नहीं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस जैसी समस्याएं सूजन पैदा कर सकती हैं, जिससे सिस्ट से जुड़ी परेशानी बढ़ जाती है.

ठंड के मौसम में क्यों बढ़ सकता है खतरा?

डॉ. नुपूर गुप्ता बताती हैं कि ठंड के मौसम में फंगल इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ जाता है. लोग गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट्स में नमी बनी रहती है और हवा का वेंटिलेशन कम हो जाता है. नमी और गर्मी के कारण बैक्टीरिया और फंगस तेज़ी से पनपते हैं, जो बार्थोलिन ग्लैंड या दूसरी ग्लैंड्स के मुंह को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे सिस्ट बनने या उसमें फोड़ा (Abscess) होने का खतरा बढ़ जाता है.

वजाइना में होने वाली इन गांठों को कैसे ठीक करें?

इलाज सिस्ट के प्रकार, साइज़ और लक्षणों पर निर्भर करता है:

खुद से ठीक होना: छोटी सिस्ट, जिनमें दर्द नहीं होता, अक्सर इलाज के बिना अपने आप ठीक हो जाती हैं. डॉक्टर बस निगरानी रखने की सलाह देते हैं.

छोटी सिस्ट, जिनमें दर्द नहीं होता, अक्सर इलाज के बिना अपने आप ठीक हो जाती हैं. डॉक्टर बस निगरानी रखने की सलाह देते हैं. गर्म सिकाई (Sitz Bath): बार्थोलिन सिस्ट के लिए डॉक्टर अक्सर गर्म पानी में बैठकर सिकाई करने (Sitz Bath) की सलाह देते हैं. इससे सिस्ट का मुँह खुल सकता है और जमा हुआ द्रव बाहर निकल सकता है.

बार्थोलिन सिस्ट के लिए डॉक्टर अक्सर गर्म पानी में बैठकर सिकाई करने (Sitz Bath) की सलाह देते हैं. इससे सिस्ट का मुँह खुल सकता है और जमा हुआ द्रव बाहर निकल सकता है. एंटीबायोटिक्स: अगर सिस्ट में संक्रमण हो गया है और वह फोड़े (Abscess) में बदल गई है, तो डॉक्टर संक्रमण को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं दे सकते हैं.

क्या बार्थोलिन सिस्ट के लिए सर्जरी जरूरी है?

डॉ. नुपूर गुप्ता कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार्थोलिन सिस्ट के लिए सर्जरी हो. सर्जरी तभी ज़रूरी होती है जब:

सिस्ट बहुत बड़ी हो गई हो और चलने-फिरने या बैठने में दर्द कर रही हो.

फोड़ा (Abscess) बन गया हो और एंटीबायोटिक्स से ठीक न हो रहा हो.

बार-बार वापस आ रही हो (Recurrent): अगर सिस्ट बार-बार बनती है, तो डॉक्टर मार्सुपियलाइज़ेशन (Marsupialization) नामक एक छोटी सर्जरी कर सकते हैं. इसमें सिस्ट में एक स्थायी छोटा छेद बनाया जाता है ताकि द्रव आसानी से निकलता रहे और सिस्ट दोबारा न बने.

वजाइनल सिस्ट से बचाव के उपाय

सिस्ट से बचाव के लिए अच्छी हाइजीन (Personal Hygiene) बहुत ज़रूरी है:

साफ़-सफ़ाई: योनि क्षेत्र को हमेशा साफ़ और सूखा रखें. इसे धोने के लिए माइल्ड सोप या सिर्फ़ पानी का इस्तेमाल करें. ढीले कपड़े: तंग कपड़े और सिंथेटिक अंडरवियर पहनने से बचें. कॉटन (सूती) अंडरवियर पहनें ताकि हवा का वेंटिलेशन सही रहे. सुरक्षित यौन संबंध: यौन संचारित संक्रमणों (STIs) से बचने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये संक्रमण ग्लैंड्स को ब्लॉक कर सकते हैं. गुनगुना पानी: ठंड में भी गुनगुने पानी से नियमित रूप से सिट्ज बाथ लेने से कुछ ग्लैंड्स को साफ़ रखने में मदद मिल सकती है.

योनि के अंदर फुंसी होने पर क्या करना चाहिए

डॉ. नुपूर गुप्ता बताती हैं क‍ि अगर योनि के अंदर या आस-पास फुंसी या गांठ महसूस हो, तो खुद से उसे फोड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें. इससे संक्रमण फैल सकता है. तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynaecologist) से मिलें. डॉक्टर सही जांच करके बताएंगे कि यह फुंसी है, सिस्ट है, या कुछ और है, और इसका सही इलाज क्या होगा. जल्दी इलाज से समस्या बड़ी होने से रोकी जा सकती है.

यह लेख डॉ. नुपूर गुप्‍ता (Director, Obstetrics & Gynaecology, Fortis Gurugram and Director & Founder of Well Woman Clinic) से बातचीत पर आधार‍ित है.

