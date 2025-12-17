Urvashi Dholakia ने रेस्तराँ जाकर किया ऐसा काम, जो मेंटल हेल्थ के लिए बेहद जरुरी है, आप भी जानें

टीवी की दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia) को हम सभी 'कसौटी जिंदगी की' की कोमोलिका के रूप में जानते हैं. हाल ही में उर्वशी ने कुछ ऐसा किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. उन्होंने किसी पार्टी या दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि अकेले (Solo Date) जाकर डिनर किया. सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि यह उनके लिए कितना सुकून भरा और जादुई अनुभव था.

"अजीब नहीं, आजाद महसूस हुआ"

उर्वशी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो अक्सर लोगों को अकेले कैफे जाते देखती थीं, पर उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. लेकिन जब वो खुद वहां पहुंचीं, तो उन्हें जवाब मिल गया.

उर्वशी कहती हैं, "मुझे एक पल के लिए भी असहज महसूस नहीं हुआ. वहां बैठकर खुद से प्यार करना, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना और शांति से खाना खाना... यह वाकई में आजादी का एहसास था." उर्वशी ने उस कैफे की भी तारीफ की जहाँ क्रिसमस की रौनक और सुकून का तालमेल बैठाया गया था.

अकेले बाहर जाना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है?

अक्सर लोग अकेले बाहर जाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक (Psychologists) मानते हैं कि 'Solo Dining' या खुद को डेट पर ले जाना मानसिक सेहत के लिए वरदान है. जानिए इसके फायदे:

खुद से जुड़ने का मौका: भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दूसरों की बातें तो सुनते हैं, पर अपनी आवाज भूल जाते हैं. अकेले वक्त बिताने से आप खुद के विचारों को समझ पाते हैं. आत्मविश्वास बढ़ता है: जब आप अकेले किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर बैठते हैं और असहज महसूस नहीं करते, तो आपका आत्मविश्वास (Self Confidence) कई गुना बढ़ जाता है. तनाव से मुक्ति: किसी और की पसंद-नापसंद का ख्याल रखे बिना अपनी पसंद का खाना और संगीत एन्जॉय करना 'स्ट्रेस बस्टर' का काम करता है. फ्रीडम का एहसास: उर्वशी की तरह ही, यह आपको यह महसूस कराता है कि आपकी खुशी किसी और की मोहताज नहीं है.

उर्वशी ढोलकिया का सफर

बता दें कि उर्वशी ने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था. 'कसौटी जिंदगी की' के अलावा उन्होंने 'कभी सौतन कभी सहेली', 'कहीं तो होगा' और 'घर एक मंदिर' जैसे सुपरहिट शोज में काम किया है.

