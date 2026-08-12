अमेरिका में क्यों बदला जा रहा है बच्चों का Vaccine Schedule? Trump के नए आदेश पर छिड़ी बहस

Trump's New Vaccination Plan : अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण को लेकर नई बहस छिड़ गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें बच्चों को एक ही विजिट में कई टीके लगाने के बजाय अलग-अलग समय पर वैक्सीनेशन कराने की दिशा में बदलाव की बात कही गई है. MMR Vaccine को लेकर प्रस्तावित बदलाव और वैक्सीन-ऑटिज्म बहस ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है. आखिर नया प्लान क्या है और इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है, जानिए पूरी जानकारी.

अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण (Childhood Vaccination) को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें बच्चों को एक ही डॉक्टर विजिट में कई टीके लगाने के बजाय अलग-अलग समय पर वैक्सीन देने की दिशा में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है. इस प्लान में MMR (Measles, Mumps, Rubella) वैक्सीन को भी अलग-अलग शॉट्स में उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वैज्ञानिक समुदाय के बीच नई बहस छिड़ गई है.

क्या है ट्रंप का नया Vaccination Plan?

इस आदेश में बच्चों को दिए जाने वाले टीकों को एक साथ लगाने के बजाय अलग-अलग मेडिकल विजिट में देने की दिशा में काम करने की बात कही गई है. यह ट्रंप की उस पुरानी सोच से जुड़ा फैसला है, जिसमें वह बच्चों को एक साथ कई टीके देने के बजाय उनके बीच अंतर रखने की बात करते रहे हैं. लेकिन इस फैसले के साथ वैक्सीन और ऑटिज्म को लेकर बहस भी फिर तेज हो गई है.

ट्रंप क्यों चाहते हैं वैक्सीन शेड्यूल में बदलाव?

ट्रंप लंबे समय से बच्चों के टीकाकरण के मौजूदा तरीके पर सवाल उठाते रहे हैं. उनका मानना है कि बच्चों को एक ही विजिट में कई वैक्सीन देने के बजाय अलग-अलग समय पर टीके लगाए जाने चाहिए. नए आदेश में भी इसी सोच के अनुरूप बच्चों के वैक्सीन संबंधी सुझावों की समीक्षा और उनमें बदलाव की दिशा तय की गई है.

अगर आगे इस दिशा में बदलाव होते हैं, तो बच्चों को कई शॉट्स एक साथ लगने के बजाय अलग-अलग विजिट में वैक्सीन दी जा सकती है.

MMR वैक्सीन को लेकर क्या है प्रस्ताव?

चर्चा का एक बड़ा कारण MMR (Measles, Mumps and Rubella) वैक्सीन भी है. फिलहाल यह वैक्सीन खसरा, गलसुआ और रूबेला से एक साथ सुरक्षा देती है.

प्रस्तावित बदलाव के तहत इन तीनों बीमारियों के लिए अलग-अलग टीके देने की बात सामने आई है. ऐसे में बच्चों को इन वैक्सीन के लिए अलग-अलग समय पर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है.

फैसले पर विवाद क्यों हो रहा है?

इस फैसले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा वैक्सीन और ऑटिज्म को लेकर हो रही है. ट्रंप पहले भी दोनों के बीच संबंध की आशंका जता चुके हैं. हालांकि वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से कहता रहा है कि अब तक की रिसर्च में वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच कोई कारण संबंध साबित नहीं हुआ है.

विशेषज्ञों की दूसरी चिंता यह है कि अगर टीके अलग-अलग समय पर दिए जाते हैं, तो बच्चों को जरूरी बीमारियों से सुरक्षा मिलने में ज्यादा समय लग सकता है. इसके अलावा परिवारों को बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और किसी विजिट के छूटने पर टीकाकरण में देरी भी हो सकती है.

क्या तुरंत बदल जाएगा वैक्सीनेशन सिस्टम?

फिलहाल ऐसा नहीं है कि इस आदेश के बाद तुरंत बच्चों को नए तरीके से टीके लगाए जाने लगेंगे. यह आदेश नई सिफारिशों और संभावित बदलावों की दिशा तय करता है. आगे संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों की प्रक्रिया और उनकी सिफारिशें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

हालांकि इतना जरूर है कि इस फैसले ने अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण, वैक्सीन शेड्यूल और वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिक दावों पर नई बहस छेड़ दी है.

क्या अभी बच्चों का Vaccine Schedule बदल गया है?

नहीं. यह आदेश तत्काल टीकाकरण व्यवस्था को नहीं बदलता. यह केवल नई सिफारिशों और संभावित नीतिगत बदलावों की दिशा तय करता है. आगे क्या बदलाव होंगे, यह संबंधित अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों की समीक्षा और आगामी सिफारिशों पर निर्भर करेगा.

क्यों चर्चा में है यह फैसला?

यह मुद्दा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है. बच्चों के टीकाकरण, वैक्सीन सुरक्षा, MMR Vaccine और Autism जैसी बहसें दुनिया भर में लोगों का ध्यान खींचती रही हैं. ऐसे में ट्रंप का नया वैक्सीन प्लान एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ले आया है कि बच्चों को टीके कब और कैसे दिए जाने चाहिए.

ट्रंप के इस कदम को लेकर क्यों है विवाद?

विवाद की बड़ी वजह वैक्सीन और ऑटिज्म को लेकर ट्रंप की पुरानी राय है. ट्रंप दोनों के बीच संबंध की आशंका जताते रहे हैं, जबकि अब तक की वैज्ञानिक रिसर्च में वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच कोई कारण संबंध नहीं मिला है.

दूसरी चिंता टीकों को अलग-अलग समय पर देने को लेकर है. इससे बच्चों को जरूरी बीमारियों से सुरक्षा मिलने में ज्यादा समय लग सकता है. साथ ही, बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और कोई विजिट छूटने पर टीका लगने में देरी भी हो सकती है. यही वजह है कि इस फैसले को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं.

ऐसा नहीं है कि इस आदेश के चलते अब एकदम से हर बच्चे को नए तरीके से टीके लगने शुरू हो जाएंगे. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नई सिफारिशों और व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय करता है. इसके बाद संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों की प्रक्रिया और नई सिफारिशें अहम होंगी. फिलहाल इस फैसले ने अमेरिका में बच्चों के टीकाकरण के तरीके, टीकों के बीच अंतर और वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिक दावों पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है.