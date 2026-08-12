विज्ञापन
विशेष लिंक

डेंगू वैक्सीन फेज-3 ट्रायल में, मलेरिया और TB पर भी बड़ी उम्मीद: ICMR ने बताया कब तक मिल सकती है राहत

मलेरिया, डेंगू और टीबी वैक्सीन को लेकर ICMR ने बड़ा अपडेट दिया है. जानें डेंगू वैक्सीन के फेज-3 ट्रायल, मलेरिया वैक्सीन की प्रगति और TB की नई वैक्सीन पर क्या चल रहा है काम.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
डेंगू वैक्सीन फेज-3 ट्रायल में, मलेरिया और TB पर भी बड़ी उम्मीद: ICMR ने बताया कब तक मिल सकती है राहत
डेंगू मलेरिया और टीबी वैक्सीन लेटेस्ट अपडेट.
NDTV

नई दिल्ली: भारत में मलेरिया, डेंगू और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने बताया कि इन तीनों बीमारियों के लिए वैक्सीन पर अध्ययन, मूल्यांकन और ट्रायल जारी हैं. कुछ वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुकी हैं, जबकि कुछ का मूल्यांकन शुरू हो चुका है.

मलेरिया वैक्सीन पर क्या है अपडेट?

डॉ. बहल के अनुसार, मलेरिया वैक्सीन को लाइसेंस मिल चुका है और फिलहाल इसका मूल्यांकन किया जा रहा है. हालांकि आम लोगों के लिए इसके उपलब्ध होने में अभी समय लगेगा.

उन्होंने कहा कि मलेरिया वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल में आने में करीब 2 साल या उससे अधिक समय लग सकता है, क्योंकि इसके प्रभाव और सुरक्षा का आकलन अभी जारी है.

डेंगू वैक्सीन पहुंची फेज-3 ट्रायल तक

डेंगू वैक्सीन के विकास को लेकर अच्छी प्रगति देखने को मिली है. ICMR प्रमुख के मुताबिक, डेंगू वैक्सीन इस समय फेज-3 क्लीनिकल ट्रायल में है, जो वैक्सीन विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है.

उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल के अंत तक फेज-3 ट्रायल के अंतिम नतीजे सामने आ सकते हैं. यदि परिणाम सकारात्मक रहते हैं, तो डेंगू से बचाव के लिए एक प्रभावी वैक्सीन का रास्ता खुल सकता है.

Also Read: मुंबई में मानसूनी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, मलेरिया-डेंगू के मामलों में बड़ा उछाल; BMC का अलर्ट जारी

टीबी के लिए दो वैक्सीन पर चल रहा काम

भारत में टीबी (Tuberculosis) के खिलाफ दो अलग-अलग वैक्सीन उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जा रहा है.

1. भारत बायोटेक की MTBVAC

पहली वैक्सीन भारत बायोटेक की MTBVAC है. डॉ. बहल ने बताया कि इसका मूल्यांकन शुरू हो चुका है और इसके नतीजों पर नजर रखी जा रही है.

दूसरी वैक्सीन की तकनीक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली है. इस वैक्सीन के मूल्यांकन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR मिलकर काम कर रहे हैं.

क्या है उद्देश्य?

ICMR का लक्ष्य है कि ट्रायल और मूल्यांकन सफल रहने पर इन वैक्सीन को भारत में उपलब्ध कराया जाए, ताकि मलेरिया, डेंगू और टीबी जैसी बीमारियों से होने वाले बोझ को कम किया जा सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dengue Vaccine Trial
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com