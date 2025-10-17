Diwali 2025 : हल्का जलने पर इस तरह करें घर में इलाज, यहां जानें जलन कम करने और इन्फेक्शन रोकने के आसान टिप्स

Diwali precautions tips : जलना या झुलसना (Burn/Scald) बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन घर पर कुछ आसान उपाय अपनाकर आप दर्द कम कर सकते हैं. इन उपायों से जहां जलन से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं वहीं, संक्रमण का खतरा घटा सकते हैं. थोड़ा जलने (first और second-degree) को आमतौर पर घर पर ही सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन गंभीर जलने (third-degree) के लिए तुरंत डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है. आज हम आपको आसान घरेलू उपायों और सावधानियों के बारे में बताएंगे, ताकि आप सुरक्षित और सही तरीके से जलने का इलाज कर सकें.

घर पर जलने का तुरंत इलाज - Immediate Home Treatment for Burns

जलने के तुरंत बाद प्रभावित हिस्से को 5-20 मिनट तक ठंडे पानी के नीचे रखें. यह त्वचा को ठंडा करता है, दर्द कम करता है और गहरे नुकसान को रोकता है. लेकिन ध्यान दें कि बर्फ या बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें, इससे त्वचा और अंदरूनी ऊतक को नुकसान हो सकता है.

हाथ धोने के बाद घाव वाली जगह को हल्के एंटीबैक्टीरियल साबुन से धीरे से साफ करें. इसे रगड़ें नहीं. यह संक्रमण रोकने में मदद करता है.



जेल या लोशन लगाएं

छोटे जलने या फफोले वाले हिस्से पर पेट्रोलियम जेली, एलोवेरा जेल या एलोवेरा वाले हल्के लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा दर्द कम करने, सूजन घटाने और जलन के घाव को जल्दी भरने में मदद करता है.

अगर फफोले नहीं फटे हैं तो फर्स्ट डिग्री जलने पर उस जगह को खुला रहने दें . लेकिन अगर फफोले खुले हैं या घर्षण से चोट लग सकती है, तो ढीली और साफ गॉज या कपड़े से ढक दें.

हालांकि, यदि जलने की स्थिति के कारण त्वचा में रगड़ लगने की संभावना है, यदि गंदगी आसानी से त्वचा में प्रवेश कर सकती है, या यदि छाले रिसने लगे हैं, तो बैंडेज या साफ कपड़ा इन्फेक्शन से बचाव कर सकता है.

दर्द कम करने वाली दवाइयां

आवश्यक होने पर एसिटामिनोफेन या ibuprofen जैसी ओवर-द-काउंटर दवाइयां ले सकते हैं.



धूप से बचें

जलन वाले हिस्से पर सीधे धूप न पड़ने दें. अगर बाहर जाना जरूरी हो तो ढीले कपड़े पहनें.

जलने पर इन घरेलू उपचार से बचें

मक्खन, हनी, अंडे का सफेद हिस्सा, टूथपेस्ट ये जलन को बढ़ा सकते हैं या संक्रमण का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसलिए इनका इस्तेमाल न करें.

थोड़ा जलने पर तुरंत ठंडे पानी से धोना, घाव को साफ करना, उस पर एलोवेरा लगाना और साफ पट्टी से ढ़कना सबसे सुरक्षित उपाय हैं. बर्फ, मक्खन या टूथपेस्ट जैसी चीजों से बचें. दर्द बढ़ने या गंभीर जलन होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. इन आसान तरीकों से आप जलने का प्रभाव कम कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं.





