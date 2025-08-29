मानसून के दौरान खेलते समय फिसल जाते हैं आपके बच्चे? तो उन्हें बताएं कैसे रखना है खुद का ध्यान

Tips to avoid slipping in the monsoon: मानसून में चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिलती है और मौसम सुहावना हो जाता है, लेकिन इस दौरान खेल के मैदान कीचड़ से भर जाते हैं, जहां फिसलने के ज्यादा चांस होते हैं. वहीं बारिश के मौसम में फिसलने का मतलब होता है, गंभीर चोट का लगना, जिसके कारण फ्रैक्चर, मोच या चोट लग सकती है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, मानसून के दौरान बच्चों को लगने वाली चोटों से कैसे बचाव किया जा सकता है. आइए जानते हैं, विस्तार से. मानसून के दौरान हड्डियों और मांसपेशियों में लगने वाली चोटों से बचाव करने के लिए कुछ टिप्स यहां बताए जा रहे हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि बारिश के दौरान फिसलकर गिरने के क्या- कारण हो सकते हैं.

उबड़-खाबड़ फ्लोर

फिसलन भरी सड़कें या फर्श

रास्ते में गड्ढे, जिनमें पानी जमा हो जाता है, वहां ठोकर लगने से गंभीर चोट आ सकती है.

खराब ग्रिप वाले जूते फिसने का कारण हो सकते हैं.

पार्कों में कीचड़ भरी जगहों में खेलने से फिसल सकते हैं.

खेलने के दौरान फिसलने से कौन- कौन सी चोट लगने की संभावना है? |Injuries caused by slipping while playing

सॉफ्ट टिशू इंजरी

बारिश के मौसम के दौरान सॉफ्ट टिशू इंजरी यानी शरीर के किसी भी हिस्से की मांसपेशियों में चोट लग सकती है. बता दें, ये चोटें तुरंत दिखाई नहीं देतीं, लेकिन बहुत दर्द दे सकती हैं. इन चोटों में टखने का मुड़ना, कलाई में मोच, घुटने में मोच और ऐंठन शामिल हो सकती है.

सिर में चोट

बारिश के मौसम में अगर आप खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो फिसलने के कारण सिर की चोट भी लग सकती है, जिसके कारण सिर में सूजन हो सकती है. ऐसे में मानसून में लगी सिर की चोट को नजरअंदाज बिल्कुल न करें और जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं. इसी के साथ फिसलने या गिरने से रीढ़ की हड्डी की चोट, फ्रैक्चर आ सकता है.

बारिश के मौसम खेलते समय फिसलने से कैसे बचें? |How to avoid slipping while playing in rainy season?

- बारिश में खेलते समय फिसलने से बचने के लिए, अच्छी पकड़ वाले जूते पहनें. इस बात का ध्यान रखें कि आपके जूतों में 'Non-Slip Soles' लगा हो.

- अगर आप बारिश के मौसम में खेलने जा रहे हैं, तो अपने साथ रेन ग्लव्स रखें और नमी सोखने वाले मोजे पहनें.

- बारिश के मौसम के दौरान इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि खेल का मैदान पूरी तरह से गीला और फिसलन भरा होगा, ऐसे में खुद को फिसलने से बचाने के लिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, छोटे कदम उठाएं और धीमी गति से खेलें.

- इसी के साथ खेलते समय डायरेक्शन बदलते समय शरीर की बजाय अपने पैरों को मोड़ें. अपने आस-पास के गड्ढों को लेकर सतर्क रहे.

- अगर खेल के मैदान में कोई जगह है, जहां पानी ज्यादा भर गया है और कीचड़ अन्य जगहों की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो वहां खेलना अवॉइड करें.

- खेलते समय जब भी आपको लगे कि आप बैलेंस खो रहे हैं और फिसलने वाले तो वहीं रुक जाएं और जरूरत पड़ने पर रेलिंग या आस-पास की दीवारों का सहारा लें सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)