इस लड़के ने लड़कियों से भी लंबे और घने कर लिए बाल, आप भी जान लें ये सीक्रेट

Tips To Increase Hair Growth: कई ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनकी मदद से लंबे और घने बाल पाए जा सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से लड़के भी लंबे और घने बाल पा सकते हैं. इंस्टाग्राम पर प्रसन्ना कुमार नाम के एक लड़के ने वीडियो शेयर कर ये आयुर्वेदिक नुस्खा बताया है. प्रसन्ना कुमार के बाल काफी लंबे और घने हैं और उनका दावा है कि उन्होंने आयुर्वेदिक नुस्खे के जरिए ये बाल पाए हैं. तो आइए जानते हैं प्रसन्ना कुमार के उस आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में ,जिसकी मदद से क्या पता आपको भी घने और लंबे बाल (Baal Lambe Kaise Kare) मिल जाएं.

प्रसन्ना कुमार जड़ी-बूटियों की मदद से एक खास हेयर पैक तैयार करके अपने बालों पर लगाते हैं. इस हेयर पैक को आप भी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको बस नीचे बताई गई चीजों की जरूरत पड़ेगी

ताजा गुड़हल (5 से 6) के फूल या गुड़हल का पाउडर

ताजे करी पत्ते या इनका सूखा पाउडर.

1 बड़ा चम्मच जटामांसी पाउडर

1 बड़ा चम्मच भृंगराज पाउडर

1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर

चम्मच दही या एलोवेरा जेल (ऑप्शनल)

अगर डैंड्रफ है तो 1 छोटा चम्मच मेथी पाउडर

ऊपर बताई गई चीजों को मिक्सी में डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. याद रखें कि ये पेस्ट पतला हो, ताकि आसानी से बालों पर लग जाए. अब अपने हाथों की मदद से इस पेस्ट को बालों पर अच्छे से लगा लें. बालों की जड़ों पर भी इस पेस्ट को लगाएं और कम से कम आधा घंटा इसे रहने दें. जब ये सूख जाए तो बालों को पानी से साफ कर लें. आज चाहें तो शैंपू भी बालों पर लग सकते हैं.

ये हेयर पैक लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

1.अगर आप हेयर पैक में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज पहली बार यूज कर रहे हैं, तो उसका पैच टेस्ट कर लें.

2. बाल रूखे हैं तो इस हेयर पैक में थोड़ा सा नारियल तेल भी मिल सकते हैं.

3.इस हेयर पैक को हफ्ते में कम से कम दो बार लगाएं, तभी इसका असर देखने को मिल सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)