नॉर्मल डिलीवरी के लिए फॉलो करें ये 5 टिप्स, प्रसव के दौरान मिलेगी मदद

Normal Delivery Ke Liye Kya Kare: हर महिला चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी (Normal Delivery) हो. अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी का सपना देखती हैं, तो ये सच हो सकता है. गर्भावस्था के दौरान अगर आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना अधिक हो जाती है. साथ ही बच्चा होने के बाद आपका शरीर भी अच्छे से रिकवर हो जाता है. तो आइए जानते हैं, उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से नॉर्मल डिलीवरी (Normal Delivery Ke Liye Kya Kare) होने की संभावना अधिक हो जाती है.

नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए क्या करें (Normal Delivery Ke Liye Kya Kare)

1.सही डॉक्टर का चुनाव

प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आप अपने लिए सही डॉक्टर का चुनाव करें और डॉक्टर की सलाह का सही से पालन करें. साथ ही बता गए जरूरी टेस्ट समय-समय पर करवाते रहें. दरअसल नॉर्मल डिलीवरी कई चीजों पर निर्भर करती है. जैसे गर्भ में बच्चे की पोजीशन क्या है, आपका शुगर और बीपी लेवल क्या है और इत्यादि. अगर ये सब चीजें सही हैं तो डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना अधिक रहती है.

2.शारीरिक रूप से एक्टिव रहें

प्रेग्नेंट महिलाओं को शरीरिक रूप से एक्टिव रहने की सलाह दी जाती है. इस दौरान आप नियमित व्यायाम किया करें. डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्के-फुल्के व्यायाम, जैसे कि चलना और योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें. ऐसा करने से शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है. साथ ही लचीलापन भी बढ़ता है, जिससे की प्रसव के दौरान मदद मिलती है.

3. संतुलित आहार

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त खाना शामिल करें. हरी सब्जियां, ताज़े फल, दाल खाने से बच्चे का विकास अच्छे से होता है और शरीर भी अंदर से मजबूत बनता है. माना जाता है कि जो महिलाएं पूरी 9 महीने संतुलित आहार लेती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी (Normal Delivery) होने की संभावना अधिक हो जाती है. संतुलित आहार के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

4. वजन नियंत्रण

गर्भधारण करने के बाद इस चीज का ध्यान रखें कि आपका वजन अधिक न बढ़ें. अधिक वजन बढ़ने से नॉर्मल डिलीवरी (Normal Delivery) होने की संभावन कम हो जाती है. नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ सके इसके लिए वजन को कंट्रोल में रखें.

5. घी, खजूर, दूध का सेवन करें

नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए शरीर को ताकत चाहिए होती है और ये ताकत घी, खजूर, दूध से आती है. इसलिए डॉक्टर की सलाह पर नौवें महीने में घी, दूध, खजूर का सेवन करना शुरू कर दें. ये चीजें खाने से प्रसव आसानी से हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)