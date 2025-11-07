सर्दियों में रूसी बढ़ रही है? अपनाएं ये 5 आसान आयुर्वेदिक नुस्खे, हेल्दी और मजबूत हो जाएंगे बाल

Ayurvedic Remedies for Dandruff: सर्दियों के मौसम में सेहत के साथ-साथ बालों का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है. सर्दियों में रूसी, बालों का झड़ना और बालों का सूखना आम बात हो जाती है. हालांकि, इनका ख्याल रखने के लिए कई प्रकार के प्रोडक्ट और तरीके अपनाए जा सकते हैं. लेकिन अगर आप बिना खर्च के कुछ आसान आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं, जिससे घर पर आप सर्दियों में बालों को कोमल, मजबूत और रूसी से मुक्ति दिला सकते हैं. चलिए आपको आपको बताते हैं 5 आसान घरेलू उपाय, जो बालों को हेल्दी और मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

यह भी पढ़ें:- गीले बालों को बिना हेयर ड्रायर के कैसे सुखाएं? बस तौलिये से ही इन 3 तरह से सूख जाएंगे हेयर

नारियल तेल और नींबू का रस

सर्दियों में नारियल तेल और नींबू का रस मिलाकर अपने बालों की जड़ों में मालिश करें. नारियल तेल बालों को पोषण देता है, जबकि नींबू का रस रूसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारता है. सर्दियों के मौसम में यह टिप्स आपके लिए फायदेमंद हो सकती है.

बालों को मजबूत बनाने के लिए मेथी का पेस्ट लगाएं. मेथी के बीजों को रात भर भिगो दें और सुबह उन्हें पीसकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाएं. मेथी में एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो रूसी को दूर करते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं.

एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है. एलोवेरा जेल को अपने बालों की जड़ों में लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. एलोवेरा जेल में एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बालों को हेल्दी बनाते हैं.

दही और मूंगफली का पेस्ट बालों में लगाने से फायदा मिलेगा. इसे बालों की जड़ों में लगाएं, क्योंकि दही में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होता है जो रूसी को दूर करता है और बालों को मजबूत बनाता है.

सर्दियों में बहुत गर्म पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए. ज्यादा गर्म से पानी बालों की जड़ों से प्राकृतिक तेल निकल जाता है. इसलिए गुनगुने पानी का उपयोग करें और अपने बालों की जड़ों में नियमित मालिश करें. इससे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.