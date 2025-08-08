विज्ञापन
थायराइड में भूलकर भी न करें इस 1 चीज का सेवन, डॉक्टर से जानें क्या है नुकसान

Thyroid Diet: अगर आप थायराइड से पीड़ित है, तो अपनी डाइट में इस चीज को बिल्कुल भी शामिल न करें. आइए जानते हैं,  डॉक्टर दीप्ति खटूजा से.

Thyroid Diet: थायराइड में इस चीज को खाना बन सकता है मुश्किल का सबब.

Health Tips: थायराइड एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है, और पुरुषों की तुलना में महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं.  बता दें, थायराइड कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, वहीं इसका इलाज संभव है. इसी के साथ अगर आप भी  थायराइड से जूझ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डाइट में किस चीज को अवॉइड करना चाहिए. आइए इस बारे में जानते हैं हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से, क्या है उनका कहना.

थायरॉइड में न खाएं ये चीजें |Do not eat this thing in thyroid|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया कि, अगर आप थायराइड से पीड़ित है, तो सोया न खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि  सोया का संबंध एस्ट्रोजन से होता है, ऐसे में थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को इसे अवॉइड करना ही बेहतर है. इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों के साथ- साथ जिन लोगों को सोया खाने से एलर्जी है, वह इससे बच सकते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों को थायराइड के अलावा, गुर्दे की समस्या या हार्मोन-सेंसिटिव कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें सोया के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए और इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

क्या सोया से शरीर को नुकसान पहुंचता है? |Does soya harm the body?|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा, सोया शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. ऐसे में इसका सेवन करने में कोई परेशानी नहीं है. वहीं इसे पूरी तरह से अपनी डाइट से हटा देना बिल्कुल भी सही नहीं है. सही मात्रा में सोया का सेवन करें.  

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

सोया के पोषक तत्वों के बारे में |About the Nutrients of Soy|

सोयाबीन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है, जो प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर, विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है. जिनमें विटामिन A, C,E, K, राइबोफ्लेविन, फोलेट, थायमिन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम और कैल्शियम शामिल हैं.

सोया खाने के फायदे |Benefits of eating soya|

सोया हृदय स्वास्थ्य, हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा, सोया ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

