Soya Chunks: सोयाबीन खाना के फायदे हैं या नुकसान, जानिए पूरी बात

Benefits of Soya Chunks: चाइनीज डिश (Chinese dishes) से लेकर कबाब (kebabs) बनाने तक में सोया चंक्स और सोया ग्रेन्यूल्स (soya granules) का इस्तेमाल किया जाता है, सोयाबीन किसी भी डिश का स्वाद डबल कर देता है. यह केवल डिश का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी पौष्टिकता भी बढ़ा देता है. यह चिकन-मटन नहीं खाने वाले लोगों का वेजीटेरियन मीट है. कारण कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है. हालांकि कई लोगों को लगता है सोयाबीन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. तो चलिए आज आपको बताते हैं इसे खाने के फायदे या फिर नुकसान.

सोयाचंक्स को लेकर फैले मिथक (Myths about soya chunks)

कई लोगों का मानना है कि सोया चंक्स में कैंसर कारक गुण पाए जाते हैं और इसे बनाने में हाइजीन का ध्यान भी नहीं रखा जाता है. इतना ही नहीं सोया चंक्स हार्मोन बदलने वाला खाद्य पदार्थ भी माना जाता है. दरअसल, सोयाबीन में विभिन्न प्रकार के पौधों के यौगिक होते हैं, जिसे फाइटोएस्ट्रोजेन कहा जाता है इसकी संरचना एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह ही होती है, इसलिए कहा जाता है कि इसका नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है. हालांकि, इस तरीके का कोई भी दावा अब तक सिद्ध नहीं हुआ है.

सोया चंक्स में मौजूद पोषक तत्व (Nutrients present in soya chunks)

सोया चंक्स में मौजूद पोषक तत्व की बात करें, तो लगभग 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है और 21 मिलीग्राम आयरन होता है. इसमें फाइबर्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है. हालांकि इसमें फैट की मात्रा कम होती है.

सोयाचंक्स खाना सेफ या अनसेफ (Is it safe or unsafe to eat soya chunks?)

अब बात करते हैं कि सोया चंक्स खाना हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं तो आपको बता दें कि नियमित मात्रा में सोया चंक्स का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. लेकिन, अगर आप बाजार के सोया चाप का सेवन करते हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इसमें मैदा भी मिला होता है. हफ्ते में 100 से 200 ग्राम सोया चंक्स का इस्तेमाल करना सेहत के लिए ठीक माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.