लड़कियों को रात में सोने से पहले जरूर करना चाहिए ये काम, छोटी सी चूक भी पड़ेगी भारी

कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट जयश्री शरद ने सोने से पहले मुंह न धोने के कई नुकसान गिनाए हैं.

Reasons to Wash Your Face Every Night: वर्क फ्रॉम होम ने कई पुरानी आदतों को बदल दिया है. ऑफिस जाने का समय तय हो तो हर काम तयशुदा वक्त पर हो जाता है. लेकिन घर में रह कर ही काम करना हो तो रूटीन (Skincare routine) काफी बदल जाता है. खासतौर से खुद की केयर का और स्किन केयर (Skin Care) का. मेकअप की बात तो दूर स्किन को हेल्दी (Healthy Skin) रखने के तौर तरीकों में भी अंतर आ जाता है. सुबह उठ कर न सनस्क्रीन (Skincare) लगाने का मन होता है न रात को सोने से पहले फेस वॉश (Face Wash) करने का. एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि जब घर पर ही हैं तो स्किन क्यों खराब होगी. न धूप का सामना हुआ है न धूल से वास्ता पड़ा है. ऐसे में स्किन तो एकदम साफ है. नतीजा ये कि रात को सोने से पहले फेस वॉश (Face wash before bed) करने का मन नहीं करता. लेकिन यही आदत स्किन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट जयश्री शरद (Dermatologist) ने इस आलस के कई नुकसान गिनाएं हैं.