ड्राई, ऑयली या कोंबिनेशन, कैसे पता लगाएं स्किन टाइप? स्किन डॉक्टर ने कहा बस करके देख लें यह एक टेस्ट

Skin Care: अपनी स्किन के अनुसार ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं. चेहरे की बात करें तो अगर सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो त्वचा निखरने के बजाए डल और बेजान नजर आएगी. स्किन टाइप (Skin Type) पहचानने के बाद ही त्वचा की जरूरतें समझ में आती हैं और स्किन की दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए सही चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में पहला स्टेप है अपने स्किन टाइप को पहचानना. स्किन टाइप कैसे पहचानें यह बता रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. अंकुर सरीन. डॉक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करके बताया है कि स्किन टाइप कैसे पहचान सकते हैं.

स्किन टाइप कैसे पता चलेगी | How To Know Skin Type

डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या फिर कोंबिनेशन ( Combination Skin) है यह पता लगाने का बेहद आसान तरीका है. आपको करना बस इतना है कि सबसे पहले अपने चेहरे को किसी माइल्ड क्लेंजर यानी लाइट क्लेंजर से धो लें. चेहरा धोने के आंधे घंटे बाद तक चेहरे पर कुछ ना लगाएं. ना आपको कोई क्रीम लगानी है ना ही कोई सीरम या टोनर.

अब 2 ब्लॉटिंग पेपर लें. एक ब्लॉटिंग पेपर को नाक पर और माथे पर डैब करें और दूसरे से अपने गाल और ठुड्डी को पोंछें. ध्यान से देखें कि ब्लोटिंग पेपर पर तेल दिख रखा है या नहीं. अगर माथे और नाक वाले ब्लोटिंग पेपर पर ऑयल नजर आए तो समझ जाएं कि आपकी कोंबिनेशन स्किन है. अगर दोनों ब्लॉटिंग पेपर पर तेल दिख रहा है तो आपकी ऑयली स्किन (Oily Skin) है और अगर दोनों ही ब्लॉटिंग पेपर पर बिल्कुल भी तेल नहीं दिख रहा है तो समझ जाएं कि आपकी ड्राई स्किन (Dry Skin) है.

आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार स्किन केयर प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं. ड्राई स्किन पर ज्यादातर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छा असर दिखाते हैं. वहीं, ऑयली स्किन पर जैल बेस्ड प्रोडक्ट्स का अच्छा असर दिखता है. इसके अलावा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन पर अच्छा असर दिखाते हैं और वॉटर बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन की चिपचिपाहट को कम करते हैं.