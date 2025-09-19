तनाव और थकान दूर करेंगे ये योगासन, नींद भी होगी पहले से बेहतर

Yoga For Stress Relief: बिगड़ती जीवनशैली के चलते नींद की समस्या यानी अनिद्रा आज कई लोगों की आम परेशानी बन चुकी है. नींद की कमी से न केवल हमारा दिमाग थका हुआ महसूस करता है, बल्कि यह हमारे शरीर की अन्य कई समस्याओं को भी बढ़ा सकता है. अगर आप भी दिनभर थका-थका सा महसूस करते हैं और रात को सोने में दिक्कत होती है, तो योग आपकी मदद कर सकता है. योग न केवल शरीर को आराम देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है, जिससे नींद गहरी और सुकूनभरी होती है.

उत्तानासन :- यह योगासन शरीर को बेहतर खिंचाव देता है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और दिमाग को भी तरोताजा महसूस होता है. इस आसन से रक्त संचार बेहतर होता है, जो मन को शांत करता है और तनाव कम करता है, जिससे नींद जल्दी आती है और गहरी होती है. इस आसन को करने के लिए आप पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं. इस दौरान आपका सिर और शरीर एक सीध में होना चाहिए, यानी झुकते वक्त कमर में मोड़ नहीं होना चाहिए. आपकी हथेलियां जमीन को छुएं, और घुटने बिलकुल सीधे रहें। इस स्थिति में करीब 30 सेकंड तक रहना होता है.

बालासन :- इस आसन को करने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे शरीर तनावमुक्त होता है और नींद बेहतर होती है. इसमें घुटनों को मोड़कर एड़ियों के ऊपर बैठना होता है, फिर सांस खींचते हुए आगे की ओर झुकना होता है, ताकि आपका सिर दोनों घुटनों के बीच आराम से टिक जाए. साथ ही दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाना होता है. इस पोजीशन में आपकी कोहनियां और घुटने एक लाइन में होते हैं, जिससे शरीर को पूरा आराम मिलता है.

वक्रासन :- यह आसन रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह आराम पहुंचाता है और मांसपेशियों की अकड़न को दूर करता है. इससे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर होता है और दिमाग शांति महसूस करता है, जिससे अनिद्रा की समस्या कम होती है. इस योगासन में जमीन पर घुटनों और पंजों को टिकाकर, धीरे-धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर उठाकर फर्श पर रखना होता है. फिर दाहिने घुटने को बाएं पैर की ओर दबाते हुए शरीर को खिंचाव दिया जाता है और कुछ देर इस स्थिति में बने रहना होता है. फिर इसी तरह दूसरी ओर भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)