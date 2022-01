Hair Thinning: बालों की हर समस्‍या दूर करने के लिए कैसी हो डाइट, जानें

How to Stop Hair Loss and Hair Fall: सर्दियों के मौसम में शुष्क हवाएं जहां एक ओर हमारे त्वचा से सॉफ्टनेट छीन लेती हैं वहीं हमारे बालों को भी काफी रूखा बना देती हैं. बालों का ध्यान न दिया जाए और इन्हें सही पोषण न मिले तो ये कमजोर पड़ जाते हैं और गिरने लगते हैं. बालों के टूटने (Jhadte Baal) से हमारे आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है. खास कर महिलाओं के लिए उनके बाल ही उनका सबसे खूबसूरत गहना होते हैं. ऐसे में इस गहने को बचाना और इसकी सेहत को दुरुस्त रखने पर ध्यान देना भी जरूरी है. बालों की मजबूती (Strong Hair) के आपको अपने खाने-पीने की आदतों में भी बदलाव करने की जरूरत है. कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जिन्हें अपने आहार में शामिल कर आप मजबूत बाल (Get Strong Hair) पा सकते हैं.