Subah Uthte hi Chakkar Aana karan : क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह बिस्तर से उठते ही आपको अचानक चक्कर आने (Dizziness) लगते हैं, या सिर घूम जाता है? कई लोगों को यह समस्या होती है और वे इसे थकान या नींद की कमी मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. लेकिन, सुबह उठते ही चक्कर आना कई बार किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे 'ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन' (Orthostatic Hypotension) कहते हैं.

Subah Uthte Hi Kamjori Aana: इस लेख में हम आसान भाषा में जानेंगे कि सुबह उठते ही चक्कर आने के मुख्य कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और इस परेशानी से बचने के लिए आप क्या-क्या घरेलू उपाय अपना सकते हैं.

सुबह उठते ही चक्कर आने के मुख्य कारण (Main Reasons for Morning Dizziness)

सुबह उठते ही चक्कर आने का सबसे आम कारण यह है कि जब आप लेटे हुए से अचानक खड़े होते हैं, तो आपके मस्तिष्क (Brain) तक खून (Blood) पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता. इसे विज्ञान में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है.

1. पानी की कमी (Dehydration) : रात भर सोने के दौरान शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हो जाती है. जब शरीर में पानी कम होता है, तो रक्त की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्तचाप (Blood Pressure) गिर जाता है. रक्तचाप गिरने पर, दिमाग तक ज़रूरी खून और ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और आपको सुबह उठते ही सिर घूमना महसूस होता है.

2. रक्तचाप का कम होना (Low Blood Pressure) : कुछ लोगों का रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम होता है (हाइपोटेंशन). रात में बीपी और कम हो जाता है. जब आप तेज़ी से उठते हैं, तो शरीर को बीपी एडजस्ट करने का समय नहीं मिलता, और चक्कर आने लगते हैं.

3. दवाइयों का असर (Medication Side Effects) : हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, या कुछ दिल की बीमारियों की दवाएं रक्तचाप को कम कर सकती हैं. अगर आप ये दवाएं लेते हैं, तो सुबह आपको चक्कर आ सकते हैं.

4. नींद की कमी और थकान (Lack of Sleep and Fatigue) : लगातार कम नींद लेने या शरीर में पोषक तत्वों की कमी (जैसे आयरन या विटामिन बी12) होने से थकान बनी रहती है, जिससे सुबह उठते समय शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है.

5. कान का संक्रमण या वर्टिगो (Inner Ear Infection or Vertigo) : हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा (Inner Ear) शरीर का संतुलन (Balance) बनाए रखने में मदद करता है. अगर कान में कोई संक्रमण या सूजन है, तो इससे सिर में तेज चक्कर आना और संतुलन बिगड़ने की समस्या हो सकती है.

सुबह उठते ही चक्कर आने के लक्षण (Symptoms of Morning Dizziness)

जब आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के कारण चक्कर आते हैं, तो आप ये लक्षण महसूस कर सकते हैं:

सिर घूमना या हल्का महसूस होना (Lightheadedness)

आंखों के आगे अंधेरा छा जाना

खड़े होने पर अस्थिरता (Unsteadiness) महसूस होना

थोड़ी देर के लिए कमज़ोरी महसूस होना

कभी-कभी बेहोश होने जैसा लगना (Fainting Sensation)

चक्कर आने से बचने के आसान उपाय (Easy Home Remedies to Prevent Dizziness)

अगर आपको अक्सर सुबह उठने पर चक्कर आना महसूस होता है, तो आप इन आसान चीज़ों को अपनाकर इस समस्या को कम कर सकते हैं:

1. धीरे-धीरे उठें (Get Up Slowly): सुबह उठने की कोई जल्दी न करें. पहले बिस्तर पर 1-2 मिनट बैठें. फिर पैरों को बिस्तर से नीचे ज़मीन पर रखें और 1 मिनट तक बैठे रहें. उसके बाद, धीरे से खड़े हों. यह शरीर को रक्तचाप एडजस्ट करने का समय देता है.

2. पानी खूब पिएं (Stay Hydrated): रात को सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, और सुबह उठने के तुरंत बाद एक गिलास पानी पीने की आदत डालें. यह डिहाइड्रेशन को रोकता है. पानी में थोड़ा-सा नमक और चीनी (या ओआरएस) मिलाकर पीना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है.

3. पैरों की हल्की कसरत (Leg Exercises): बिस्तर से उठने से पहले, अपने पैरों और टखनों (Ankles) को थोड़ा हिलाएं और मोड़ें. इससे रक्त संचार तेज़ी से होता है.

4. कैफीन और शराब से बचें (Avoid Caffeine and Alcohol): ये दोनों चीज़ें शरीर में पानी की कमी (Dehydration) को बढ़ाती हैं, खासकर रात में.

5. नाश्ता न छोड़ें (Eat Breakfast): सुबह पेट खाली रहने से भी ब्लड शुगर और बीपी दोनों गिर सकते हैं. पौष्टिक नाश्ता ज़रूरी है.

6. नमक की मात्रा पर ध्यान दें (Monitor Salt Intake): अगर आपका बीपी बहुत कम रहता है, तो डॉक्टर की सलाह पर खाने में नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले लोग ऐसा न करें.

सुबह उठते ही चक्कर आने की समस्या को नज़रअंदाज़ न करें. ज़्यादातर मामलों में यह ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के कारण होता है, जिसे धीरे-धीरे उठकर और शरीर को हाइड्रेटेड रखकर ठीक किया जा सकता है. अगर आपको बार-बार या बहुत तेज़ी से चक्कर आते हैं, साथ में उल्टी या बेहोशी महसूस होती है, तो यह ज़रूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और सही कारण का पता लगाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)