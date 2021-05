Squats vs Deadlift: आपके पैरों को मजबूत और टोंड करने के लिए क्या बेहतर है? सही कैसे चुनें

Squats vs Deadlift: ये दो महत्वपूर्ण और प्रभावी लोअर बॉडी एक्सरसाइज हैं.

Squats And Deadlift What Is Better: स्क्वाट और डेडलिफ्ट दो महत्वपूर्ण और प्रभावी निचले शरीर के व्यायाम हैं. एक बॉडी वेट व्यायाम है, जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ रेजिस्टेंट प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति के वेट के साथ किया जाता है, जबकि दूसरा किसी भी प्रकार के वजन की मदद से किया जाता है. दोनों मौलिक व्यायाम हैं जो निचले शरीर की सभी प्रमुख मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपको सभी दैनिक गतिविधियों को आसानी से करने और चोट के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. अगर आप अपने निचले शरीर की मांसपेशियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दोनों अभ्यासों को अपने वर्कआउट रुटीन में शामिल करना आसान है, लेकिन अगर आपको किसी एक को चुनना है, तो हम आपको कॉन्टेस्क और अपने टारगेट का पता लगाने की सलाह देंगे. इससे चुनाव करने में आसानी होगी.

बॉडीवेट स्क्वैट्स में मांसपेशी टारगेट होती हैं