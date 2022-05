Smoothies Vs Milkshake: दोनों हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक में से कौन है आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी? जानें जवाब

Smoothies Vs Milkshake: दोनों तैयारी और स्थिरता के मामले में काफी अलग होते हैं.

Smoothie Or Milkshake Which Is Better: मिल्कशेक और स्मूदी दोनों ही लोगों के बीच पॉपुलर हैं, लेकिन अक्सर लोग दो टेस्टी ड्रिक्स के बीच भ्रमित हो जाते हैं, हालांकि दोनों तैयारी और स्थिरता के मामले में काफी अलग होते हैं. मिल्कशेक डेयरी आधारित पेय हैं जो आम तौर पर फलों, आइसक्रीम और स्वाद वाले सिरप के साथ बनाए जाते हैं. दूसरी ओर, स्मूदी आमतौर पर फलों के साथ बनाई जाती है, जिसमें दूध, दही या बीज जैसी अतिरिक्त सामग्री होती है. मिल्कशेक का सेवन भोजन के रूप में नहीं किया जा सकता है, जबकि स्मूदी, जो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती है. इसका सेवन भोजन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है. अगर आप भी दोनों के बीच भ्रमित हैं, तो यहां कुछ प्रमुख अंतर हैं