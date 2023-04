Health Tips: 'कम बैठें और ज्यादा चलें' यही है एक्टिव लाइफस्टाइल का मंत्र, इन तरीकों को अपनाकर बढ़ाएं अपनी एक्टिविटी

How To Be Active Daily: हमेशा एक्टिव रहने के लिए पैदल चलने के बहाने खोजें.

How To Be Active Daily: सुस्ती हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. इसके बावजूद सभी के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल (Active Lifestyle) अपनाना आसान नहीं होता है. हालांकि हम कुछ आसान उपायों को अपनाकर शरीर को एक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी बॉडी को अच्छे भोजन, व्यायाम और नींद के फायदों से भी वंचित कर देती है. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सिट लेस मूव मोर (Sit Less Move More) के फायदों के बारे में बताते हुए इसे लाइफस्टाइल में अपनाने की सलाह दी है. हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? जानिए.

एक्टिव रहने के लिए क्या करें | What To Do To Stay Active

हर 30 मिनट के बाद ब्रेक लें