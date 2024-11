Should you boil the milk you get in a packet: दूध पीने के कई फायदे होते हैं, खासकर बच्चों के लिए. बच्चों को दूध इसलिए पिलाया जाता है, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहे. चाहे दूध पैकेट वाला हो या फिर गाय-भैंस का ताजा दूध, हर किसी को दिन में एक बार और बच्चों को दिन में दो बार दूध पीने की सलाह दी जाती है. लेकिन लोग दूध पीने में अकसर एक बड़ी गलती कर रहे हैं. अगर आप अपने बच्चों को बार-बार दूध गर्म करके पिला रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है. क्योंकि एक रिसर्च में दावा किया गया है कि पैकेट वाले दूध को गर्म करके पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे दूध के पौष्टिक तत्व खत्म होने लगते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

दूध गर्म करके ना पिएं (Packet wala dudh ubalna chahie ya nahin)

रिसर्च के मुताबिक, पैकेट वाला दूध पहले से ही पाश्चराइज्ड होता है. मतलब कच्चे दूध को पहले ही 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म कर इसे पैक किया जाता है. इस प्रोसेस में कच्चे दूध में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया (सेलमोनेला और ईकॉली) होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं. इसलिए कभी भी पैकेट वाले मिल्क को घर लाकर उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है. हां, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो आप उसे हल्का गुनगुना करके दे सकते हैं. अगर पैकेट वाले दूध को बार-बार उबालकर दे रहे हैं, तो दूध में मौजूद विटामिन बी और पोषण पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं. इसलिए आगे से ध्यान रखें कि दूध को कभी भी गर्म करके ना पिएं. लेकिन दूध से पनीर और मलाई बनाने के लिए के दूध को गर्म किया जा सकता है.



पाश्चराइज्ड दूध गर्म करके क्यों नहीं पीना चाहिए (Boiling Milk Disadvantages)

एक्सपर्ट का मानना है कि कच्चा दूध पीने से क्रिप्टो स्पोरिडियम, कैम्पिलोबैक्टर, ई कोली, ब्रुसेला और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया शरीर में चले जाते हैं, जिससे शरीर को बड़ा नुकसान होता है. इसलिए पैकेट वाले दूध को गर्म कर उसके अंदर के सभी बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाता है. ऐसे में पैकेट वाले दूध को घर लाकर गर्म करके पीने की जरूरत नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी दूध को गर्म करके ही पीते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि दूध गर्म करने से उसकी सुगंध बढ़ जाती है और फिर वो ज्यादा पिया जाता है.

