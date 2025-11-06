Shahnaz Husain ने बताया Skin type के हिसाब से कैसे रखें चेहरे का ख्याल

How to care face according skin type : अपनी त्वचा के प्रकार को समझना एक स्वस्थ और चमकदार त्वचा की कुंजी है. सही और प्रभावी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार की पहचान करना जरूरी है.आज के इस आर्टिकल में हम आपको ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन द्वारा बताए गए टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपको अपनी स्किन टाइप और उसकी कैसे देखभाल करनी है, इसके बारे में सही गाइडलाइन मिलेगी...

त्वचा का प्रकार और लक्षण

शुष्क त्वचा (Dry Skin) बेजान दिखना, आंखों और मुंह के आसपास बारीक रेखाएं, त्वचा पर रूखापन. मौसम में बदलाव से त्वचा निर्जलित और परतदार (flaky) हो जाती है.

तैलीय त्वचा (Oily Skin) चमकदार, अत्यधिक तैलीय और खुले रोमछिद्र दिखाई देना. अत्यधिक तेल स्राव के कारण मुंहासे (पिंपल्स) और ब्लैकहेड्स होने का खतरा. प्रदूषण के कारण त्वचा चिपचिपी दिखाई देती है.

मिश्रित त्वचा (Combination Skin) T-ज़ोन (माथे और नाक का पुल) पर तैलीयपन दिखना, जबकि गाल सूखे हो सकते हैं. यह मौसम के अनुसार बदलती है और गर्मियों में धूप से होने वाले नुकसान के प्रति संवेदनशील हो जाती है.

विभिन्न प्रकार की त्वचा के लिए विशेष स्किनकेयर रूटीन

अब जब आप अपनी त्वचा के प्रकार से अवगत हैं, तो आप अपनी त्वचा के अनुरूप सही स्किनकेयर रूटीन चुन सकते हैं:

शुष्क त्वचा के लिए रूटीन -Dry Skin Routine

आपकी त्वचा को बेजान और परतदार होने से बचाने के लिए पर्याप्त नमी (hydration) की आवश्यकता होती है. चूंकि इस त्वचा पर समय से पहले महीन रेखाएं और झुर्रियां दिख सकती हैं, इसलिए हाइड्रेशन पर जोर दें.

उत्पाद: हाइड्रेटिंग फेस वॉश, शास्क्रब जैसे महीन कणों वाला सौम्य एक्सफोलिएशन.

जरूरी: पूरी तरह से हर्बल और रसायन मुक्त उत्पादों का उपयोग करें.

रात में: त्वचा में नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र और सीरम का उपयोग करें.

अतिरिक्त तेल स्राव को नियंत्रित करने और चिपचिपेपन को कम करने के लिए आपको तेल-मुक्त उत्पादों की आवश्यकता है.

सफाई: नीम और तुलसी युक्त सौम्य क्लींजर का उपयोग करें, जो रोमछिद्रों की गहरी सफाई करे.

मॉइस्चराइजर: मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र (जैसे कि शहनाज़ हुसैन शैसिल्क प्लस) और तेल-मुक्त उत्पादों का उपयोग करें.

टोनिंग: गुलाब के अर्क वाला फेस मिस्ट या स्किन टोनर तेल उत्पादन को संतुलित करने में मदद करता है.

मिश्रित त्वचा के लिए रूटीन - Combination Skin Routine

चूंकि आपकी त्वचा एक ही समय में तैलीय और शुष्क दोनों हो सकती है, इसलिए संतुलित देखभाल की आवश्यकता होती है.

क्लींजर: साबुन-मुक्त (soap-free) सौम्य क्लींजर का उपयोग करें.

एक्सफोलिएशन: अपनी त्वचा को सप्ताह में दो बार एक्सफोलिएट करें.

मॉइस्चराइजर: शहनाज हुसैन शैग्लो प्रीमियम जैसे हल्के मॉइस्चराइजर का उपयोग करें जो नमी का इष्टतम स्तर बनाए रखता है.

टोनर: नियमित रूप से स्किन टोनर का उपयोग करें.

विशेष ध्यान

संवेदनशील त्वचा की समस्याएं (Sensitive Skin Issues)

संवेदनशील त्वचा की समस्याएं आमतौर पर त्वचा की एलर्जी, सूजन, लालिमा और चिड़चिड़ापन के रूप में सामने आती हैं. यह गलत उत्पादों, अज्ञात एलर्जी कारकों या पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है.

देखभाल: इसे रसायन मुक्त हर्बल स्किनकेयर उत्पादों, सौम्य एक्सफोलिएशन और संवेदनशील त्वचा के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है.

आराम: एलोवेरा, खीरा और पुदीना जैसे त्वचा को ठंडक पहुंचाने वाले उत्पादों का उपयोग करना याद रखें.

स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के सामान्य सुझाव

SPF: त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए हमेशा SPF (सनस्क्रीन) का उपयोग करें.

मेकअप: यदि आप मेकअप करती हैं, तो घर में कदम रखते ही इसे तुरंत उतारना याद रखें.

सीरम: रात में स्किन हाइड्रेटिंग सीरम का उपयोग करने से त्वचा में नमी का स्तर बना रहता है.

मॉइस्चराइजर: हमेशा अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार मॉइस्चराइजर का उपयोग करें.

उत्पाद चयन: रसायन युक्त उत्पादों के उपयोग से बचें.

हाइड्रेशन: गर्मियों में नमी की कमी और त्वचा के रूखेपन की समस्या से बचने के लिए खूब पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेट रखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)